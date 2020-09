Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les grandes annonces de LG à l IFA 2020 de cette année à Berlin sont son système connecté LG ThinQ Home et un miroir intelligent qui peut être utilisé comme interface pour toute la maison.

Le LG ThinQ Home Concierge est un grand miroir intelligent qui, lorsquil est allumé, vous offre une expérience utilisateur de style Apple Home pour contrôler tous les appareils intelligents compatibles dont vous disposez, y compris les réfrigérateurs intelligents, les robots aspirateurs et le chauffage domestique.

Il peut même être utilisé pour contrôler un point de charge de voiture électrique, vous pouvez donc surveiller à distance votre voiture et la configurer pour quelle se recharge.

Le Home Concierge peut également surveiller la consommation dénergie de votre maison, à condition que des appareils et des appareils y soient connectés - peut-être aussi un compteur intelligent.

Une chose que nous navons pas découverte lors de lévénement de presse (avec les détails de prix ou de disponibilité) est ce qui se passe lorsque le hub est éteint et quil ne sagit que dun miroir - les empreintes digitales seront sûrement clairement visibles. Peut-être que LG devrait également construire un robot de polissage intelligent?

Le système LG ThinQ Home ressemble beaucoup aux alternatives de maison intelligente dApple et de Google, en ce sens quil permet un contrôle facile de tous vos appareils et appareils via une interface simple.

En plus de lévénement de presse, LG héberge un stand IFA virtuel que vous pouvez explorer depuis la sécurité de votre propre PC. Vous pouvez le trouver ici .

Écrit par Rik Henderson.