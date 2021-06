Lenovo Smart Clock 2 ajoute une station de chargement sans fil détachable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le troisième produit de la gamme Lenovo Smart Clock - après le modèle original, puis le modèle Essential plus simple - ajoute une station de chargement sans fil détachable à lensemble de fonctionnalités .

Cela rend lhorloge intelligente 2021 un peu plus polyvalente en tant que compagnon de chevet, sans changer totalement ce qui est si attrayant dans le produit en premier lieu : sa simplicité.

À la base, le Smart Clock 2 est toujours un écran de 4 pouces avec un accès de base à vos routines quotidiennes et à la commande vocale Google Assistant, ainsi quà la lecture de musique sur la sortie haut-parleur intégrée.

Ce modèle améliore ce concept avec sa station de chargement, qui est incluse dans la boîte (remarque : pas sur tous les marchés) , qui se fixe à lappareil principal via des broches pogo. La station daccueil, qui se trouve sous et sur le côté de lhorloge, intègre une veilleuse et un chargeur sans fil Qi.

Il y a aussi une prise USB-A à larrière de la station de charge elle-même - elle a été retirée de lhorloge autonome cette fois-ci - si vous souhaitez brancher autre chose pour une charge filaire.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la nouvelle Lenovo Smart Clock est un produit plus grand dans lensemble, la station daccueil rendant son empreinte inévitablement plus grande si vous souhaitez lutiliser.

Mais nous sommes heureux que Lenovo ait gardé les choses relativement simples, en évitant dajouter quoi que ce soit comme une caméra dans le mix, tout en offrant plus despace physique pour les haut-parleurs - qui, espérons-le, seront plus performants pour ce modèle mis à jour.

Lhorloge intelligente Lenovo sera disponible dans les options de couleur Shadow Black, Heather Grey et Abyss Blue, arrivant en août 2021, avec un prix européen de 89,99 €.

