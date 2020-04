Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Lenovo Smart Clock a un nom légèrement maladroit, mais si vous êtes un fan de Google Assistant, cet écran intelligent de 4 pouces est parfait comme appareil de chevet.

La bonne nouvelle est que nous avons repéré des baisses de prix pour cet appareil fonctionnant aujourdhui, ce qui signifie quil a baissé de 50%. Si vous avez attendu pour en acheter un ou si vous voulez simplement une excuse pour acheter, vous serez heureux de voir que vous pouvez vous procurer la Lenovo Smart Clock pour 39,99 $ chez B&H ou vous la trouverez pour 39,99 £ chez Currys .

Google a fait un choix judicieux en décidant de ne pas laisser les fabricants personnaliser son expérience Google Assistant sur les écrans intelligents. Cela signifie que choisir la Lenovo Smart Clock vous offre à peu près la même expérience que si vous prenez lun des Nest Hub de Google, donc cet appareil Lenovo sintègre parfaitement dans une maison Google.

Mais dans le cas de lappareil Lenovo, il est beaucoup plus petit, il est donc parfait lorsque vous ne voulez pas dun grand écran énorme. Cela peut être sur votre bureau ou sur la table de nuit, vous permettant de parler à Google pour contrôler votre maison, jouer de la musique, régler vos alarmes et rappels et bien plus encore.

La dernière fois que nous avons vu une remise comme celle-ci sur la Lenovo Smart Clock, cétait lors des ventes du Black Friday, cest donc certainement une bonne affaire.

