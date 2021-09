Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iRobot a annoncé une mise à jour logicielle pour son portefeuille derobots aspirateurs et vadrouilles qui les rendra plus intelligents et offrira de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour logicielle Genius 3.0 Home Intelligence sera une mise à jour en direct et elle profitera à plusieurs des anciens aspirateurs robots, notamment les S9+ et i7+ , ainsi que les J7 et J7+ nouvellement annoncés.

Les nouvelles fonctionnalités incluent Nettoyer pendant que je suis absent, qui verra votre robot aspirateur utiliser lemplacement de votre téléphone pour démarrer et arrêter automatiquement le nettoyage lorsque votre téléphone quitte ou revient à une limite définie par vous. Une fonction Smart Map Coaching et Room Name Suggestions aidera les utilisateurs à personnaliser les Smart Maps, tandis que les estimations du temps de nettoyage vous donnent une idée approximative de la durée dun nettoyage.

La mise à jour logicielle apportera également Quiet Drive qui arrêtera les composants daspiration lorsque votre robot se déplacera vers et depuis des travaux de nettoyage, et il y aura également une fonction Ne pas déranger à venir, ainsi que des recommandations de santé pour votre robot aspirateur. La compatibilité Alexa et Google Assistant fait également lobjet dune mise à jour, avec les retours des assistants à venir.



Il convient de noter que certaines fonctionnalités de la mise à jour Genius 3.0 ne seront compatibles quavec les aspirateurs robots et les vadrouilles dotés de robots Imprint Smart Mapping, comme les Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+, les robots aspirateurs Roomba j7/j7+ et les vadrouilles robot Braava jet m6.

