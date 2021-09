Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iRobot a annoncé ses derniers aspirateurs robots dans les modèles J7 et J7+. Les derniers modèles se trouvent sous le produit phare de lentreprise, le S9+, et ils ont été décrits comme « réfléchis », offrant la possibilité didentifier les obstacles sur leur chemin et déviter les dangers.

Les iRobot J7 et J7+ ont la navigation PrecisionVision et apprendront et réagiront en temps réel, évitant les obstacles courants tels que les câbles et les déchets danimaux lors du lancement, avec des obstacles supplémentaires ajoutés au fil du temps, y compris des chaussettes.

Lorsquun obstacle ou un danger est identifié, le J7 et le J7+ enverront une image à l application iRobot , où vous pourrez leur demander déviter ou de nettoyer, ainsi que de leur indiquer si ledit obstacle doit être évité à lavenir .

Le J7+ dispose également dImprint Smart Mapping, comme le S9+ et le i7+ de lentreprise , lui permettant dapprendre le plan détage de votre maison au fil du temps afin que vous puissiez dire au J7+ de simplement nettoyer la cuisine, par exemple. Il y a aussi la technologie Imprint Link à bord qui dira à la vadrouille Braava Jet m6 de nettoyer après, si vous avez la chance davoir aussi la vadrouille robot.

Il existe également plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles à venir sur les modèles J7, J7+ et dautres modèles plus anciens du portefeuille iRobot avec la mise à jour en direct Genius 3.0 Home Intelligence. Cette mise à jour comprendra un mode Nettoyer pendant mon absence, un accompagnement de carte intelligente et des suggestions de noms de pièce, des estimations de temps de nettoyage et un mode de conduite silencieuse.

Comme les iRobot S9+ et i7+, le J7+ est doté dun système délimination automatique de la saleté à base propre, bien quil ait été repensé pour non seulement présenter une finition en métal de qualité supérieure avec une tirette en cuir, mais une forme plus courte, lui permettant de se glisser sous les tables et de rester à lextérieur de la manière.

L iRobot J7+ est disponible dès maintenant et coûte 899,99 £ au Royaume-Uni . LiRobot J7 - qui na pas de base de nettoyage - coûtera 699,99 £ et sera disponible à partir de fin septembre.

