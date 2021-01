Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iRobot est connu pour sa superbe gamme daspirateurs robots Roomba et lentreprise est toujours à la recherche de nouvelles façons dinnover.

Lors de la sortie des robots aspirateurs iRobot Roomba i7 + et Roomba s9 +, iRobot a réussi à se démarquer de la concurrence avec des robots à vidage automatique qui ont éliminé les tracas liés à la possession dun robot aspirateur.

Avec le système délimination automatique des saletés Clean Base inclus, les utilisateurs nont pas à se soucier de vider constamment le robot aspirateur quotidiennement ou tous les deux jours. Au lieu de cela, le bac na peut-être besoin dêtre vidé quaprès un mois ou plus.

squirrel_widget_3704251

Cependant, ces robots sont des machines haut de gamme avec un prix correspondant. Maintenant, avec lintroduction de liRobot Roomba 3+, ces innovations sont plus abordables. Cet ajout à la gamme Roomba offre des fonctionnalités avancées, notamment une base à vidage automatique, une navigation intelligente et lintelligence d iRobot Genius , mais avec un prix beaucoup plus accessible.

LiRobot Roomba 3+ promet de vider jusquà 60 jours de poussière et de débris dans la base et de gérer le nettoyage intelligent de votre maison sur la moquette et les sols durs avec un minimum de tracas.

Ce robot utilise également le système de nettoyage en trois étapes de Roomba pour nettoyer efficacement votre maison avec la promesse de 10 fois la puissance daspiration de la série Roomba 600. Ajoutez la commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa et vous pouvez envoyer le bot nettoyer avec juste votre voix. Cependant, iRobot rend ces bots encore plus intelligents, comme le couplage avec le Wi-Fi Smart Lock dAugust pour démarrer automatiquement le nettoyage lorsquil détecte que vous avez quitté la maison.

Laspirateur robot Roomba i3 + est disponible à l achat maintenant pour 699 £ ou sans la base propre comme le Roomba i3 pour 449 £.

Écrit par Adrian Willings.