Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les robots aspirateurs sont super, nest-ce pas? Nettoyer automatiquement votre maison pour vous, en supprimant une partie des tâches ménagères. Celui-ci est très spécial grâce à un quai à vidage automatique et encore plus avec cette réduction importante .

Lorsque nous avons examiné le nouveau Roomba i7 +, nous avons été satisfaits de sa puissance de nettoyage et super impressionnés par son élimination automatique de la saleté qui a éliminé certains des tracas liés à la maintenance et à lentretien. Le prix nous a cependant reproché et si vous ne pouvez pas tout à fait comprendre cela, vous êtes obligé dapprouver cet ancien modèle qui est maintenant bien réduit pour le Black Friday.

Il sagit dune offre à durée limitée, vous devrez donc être rapide. Pour une courte période, liRobot Roomba i6 + est disponible à lachat avec une économie de 200 $ - soit seulement 599,99 $ au lieu des 799,99 $ habituels.

Pour ce prix, vous obtenez toute lintelligence iRobot à laquelle vous vous attendez, notamment un système de cartographie intelligent, de puissantes capacités de nettoyage (avec le système de nettoyage en trois étapes de Roomba) et la glorieuse fonctionnalité de vidage automatique.

Le Roomba i6 + est conçu pour fonctionner parfaitement dans votre maison, même si vous possédez des animaux domestiques. Il a des capacités multi-surfaces, ce qui le rend capable de nettoyer facilement les tapis ou les sols durs et il est doté de filtres haute efficacité qui piègent également 99% des allergènes des chats et des chiens.

Dépêchez-vous car laccord ne durera pas longtemps.

Écrit par Adrian Willings.