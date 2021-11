Économisez gros sur les superbes aspirateurs robots Roomba à vidange automatique diRobot

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les aspirateurs robots sont géniaux, nest-ce pas ? Nettoyer automatiquement votre maison pour vous, en éliminant une partie des tâches ménagères. Il y a des extras spéciaux cependant. Des robots iRoomba avec des quais à vidange automatique qui les rendent encore plus faciles à utiliser. Cela vous semble attrayant ? Eh bien, ils sont encore meilleurs avec ces remises.

Le superbe Roomba i6+ offre non seulement une superbe puissance de nettoyage, mais aussi une élimination automatique de la saleté. Cela enlève certainement une partie des tracas de la maintenance et de lentretien. La qualité a cependant un prix et le prix demandé habituel peut vous faire hésiter. Ne vous inquiétez pas cependant, car le Roomba i6 + a fait perdre 250 $ au prix demandé habituel à lapproche des ventes du Black Friday .

If you want an even fancier model, then you'll be pleased to see that the iRobot Roomba s9+ has $354 taken off the asking price as well.

For that price, you get all the iRobot smarts you'd expect that includes an intelligent mapping system, powerful cleaning capabilities (with Roomba's three-stage cleaning system) and glorious self-emptying functionality too.

With the Black Friday deals just starting to kick-off there are bound to be more and more robot vacuum deals in the coming weeks, so keep your eyes on Pocket-lint so you don't miss out!