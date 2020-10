Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est encore temps de faire des économies diaboliques ce jour dAmazon Prime, et loffre iRobot Roomba 692 - disponible pour 199,99 $ - représente lune des meilleures réductions qui restent.

Avec le robot aspirateur proposant généralement un prix demandé de 319,99 $, il ne reste quun temps limité aux membres dAmazon Prime (ou à ceux qui cherchent à utiliser efficacement un essai gratuit ) pour économiser 120 $.

• Voir loffre iRobot Roomba 692 (199,99 $) sur Amazon

Ce qui est bien, cest que cest aussi lun des achats les plus faciles à justifier - avoir un système daspiration automatisé vous fait gagner non seulement un temps précieux (dans lequel vous pourriez peut-être chercher encore plus doffres), mais élimine également lennui de, vous savez , nettoyant en fait les miettes disséminées dans votre maison.

Cependant, avec de nombreuses offres daspirateurs robot Amazon Prime Day , pourquoi choisir cet appareil en particulier? Tout dabord, cela vous donne le point dentrée le moins cher possible dans le monde coûteux des aspirateurs robots - en ce qui concerne les marques établies, en trouver un pour moins de 200 $ vaut toujours la peine dêtre envisagé.

En termes de fonctionnalités, le 692 auto-chargeant peut être contrôlé via Alexa et peut gérer à peu près nimporte quel type de sol que vous avez, grâce à différents modes de nettoyage. Il y a aussi des choses comme la détection de saleté diRobot, qui note les zones de votre maison qui nécessitent le plus de travail et accélère le nettoyage, et la détection des falaises, quelque chose qui est essentiel pour les utilisateurs qui souhaitent nettoyer près des escaliers.

Les aspirateurs robots, comme nous le disons, sont souvent à prix réduit à cette période de lannée, mais il serait toujours surprenant de voir cela reproduit pour le Black Friday. Cela en fait un moment idéal pour en profiter, si vous pouvez être assez rapide.

Écrit par Conor Allison.