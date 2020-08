Les aspirateurs Roomba bénéficient dautomatisations plus intelligentes avec la dernière mise à jour de lapplication

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iRobot a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée iRobot Genius qui déverrouille un nouvel ensemble dalgorithmes intelligents dans ses aspirateurs Roomba populaires, tous alimentés par une mise à jour de lapplication iRobot Home.

Lidée derrière cet ensemble de mises à jour est de donner aux utilisateurs une méthode beaucoup plus simple et plus personnalisée pour contrôler leurs robots aspirateurs et nettoyeurs.

Au fil du temps - avec iRobot Genius - les modèles daspirateurs Roomba compatibles apprendront les habitudes des utilisateurs pour adapter les horaires de nettoyage et les suggestions en conséquence.

Par exemple, toute personne avec un aspirateur Roomba i7 / i7 + ou s9 / s9 +, ou ceux avec le robot laveur Braava Jet M6 bénéficieront dune fonction de nettoyage de zone qui vous permet non seulement de nettoyer manuellement des zones spécifiques, mais également de détecter les zones qui peuvent nécessiter plus de fréquence. nettoyage.

Cela pourrait être autour de la table de la salle à manger, ou près dun canapé ou sous les plans de travail de la cuisine. En utilisant les nouvelles fonctionnalités intelligentes, lapplication iRobot Home suggérera de manière proactive de nettoyer les zones quelle a détectées.

En plus de cela, lapplication iRobot Home dispose dune automatisation intégrée basée sur les événements. À titre dexemple, les utilisateurs pourront programmer des conditions prédéfinies ou parler à dautres produits pour la maison intelligente pour savoir quand vous avez quitté la maison.

Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez demander au Roomba de nettoyer votre maison après votre départ au travail chaque matin, sans avoir à lui dire manuellement de nettoyer. Il peut le faire en utilisant les services de localisation dans lapplication ou en sassociant à des appareils tels que August Smart Lock, qui sait quand vous vous êtes verrouillé et que vous êtes parti.

Des programmes de nettoyage recommandés sont également ajoutés, ce qui peut suggérer de nettoyer la salle à manger après les repas et vous pouvez ajouter ces routines de nettoyage prédéfinies à une liste de favoris dans lapplication pour les rendre facilement exploitables en quelques clics.

Comme si tout cela ne suffisait pas, iRobot introduit également une fonction par laquelle les aspirateurs Roomba peuvent recommander des «zones interdites» pour empêcher la machine de nettoyer des zones spécifiques et même ajuster les recommandations en fonction des saisons. Par exemple, pendant les saisons dallergies, lorsque plus de nettoyage est nécessaire pour réduire les poussées.

iRobot déploie ces fonctionnalités intelligentes dans une mise à jour logicielle de son application iRobot Home à partir du 25 août, et elle sera disponible pour les utilisateurs du monde entier.

Écrit par Cam Bunton.