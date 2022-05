Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ikea vient d'annoncer son dernier projet de maison intelligente. La société lance un concentrateur de maison intelligente compatible avec Matter, appelé Dirigera, en plus d'une application intelligente Ikea Home remaniée.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains appareils de maison intelligente fonctionnent avec certains appareils mais pas avec d'autres, vous devez savoir ce qu'est Matter, la dernière norme d'interopérabilité sans fil qui menace de bouleverser le secteur. Pocket-lint propose un guide complet sur le fonctionnement de Matter. Mais ne vous inquiétez pas. Ikea promet que Dirigera et son application Ikea Home seront tous deux simples à utiliser, les décrivant comme "pratiques, faciles à naviguer et conviviaux", en particulier pour les personnes qui débutent dans la technologie de la maison intelligente.

"Avec le nouveau concentrateur Dirigera pour produits intelligents, les utilisateurs pourront intégrer tous les produits intelligents IKEA au système et les piloter individuellement, par groupes ou par ensembles dans la nouvelle application intelligente Ikea Home", explique Ikea. "Cela permet aux utilisateurs de créer différentes scènes avec des fonctions prédéfinies des produits intelligents et augmente les options de personnalisation de la maison intelligente."

Gardez à l'esprit que ce n'est pas la première incursion d'Ikea dans la maison intelligente.

Au début de l'année, Ikea a lancé la lampe à haut-parleur Spotify Vappeby, et a mis à jour l'enceinte de bibliothèque Symfonisk avec Sonos. En 2014, la société a lancé le hub/passerelle Tradfri et une application. Ikea a déclaré que les clients peuvent toujours utiliser leur ancien concentrateur Tradfri, et que les "produits actuels d'IKEA peuvent être connectés au concentrateur Dirigera et fonctionnent aussi bien avec celui-ci".

Le hub Dirigera et la nouvelle application Ikea smart home seront lancés en octobre 2022.

Écrit par Maggie Tillman.