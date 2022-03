Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des décodeurs Humax a annoncé une nouvelle prise intelligente Wi-Fi , dans une entrée surprise sur le marché de la maison intelligente .

La société est surtout connue pour ses boîtiers Android TV, Freeview et Freesat, bien que son nouvel accessoire intelligent laisse entrevoir un pivot vers la maison intelligente au sens large.

La prise elle-même peut être liée à la fois à Google Assistant et à Alexa , agissant comme une alternative plus intelligente aux options habituelles.

Cependant, une intégration plus avancée pour les propriétaires de Humax Aura est disponible via Google Home, la prise pouvant être activée et désactivée via la télécommande du décodeur.

Pour ceux qui veulent leurs propres séquences, la prise intelligente Humax Wi-Fi peut également être tissée dans le monde deIFTTT .

Comme pour les prises concurrentes, l'accessoire peut également être contrôlé via l'application afin de définir des horaires, avec Humax Smart Living (disponible sur iOS et Android) permettant aux utilisateurs de définir des minuteries et des horaires pour que la prise et ses appareils connectés soient allumés ou désactivé.

Fait intéressant, il enregistrera également la consommation d'énergie des appareils branchés, offrant un aperçu du courant, de la puissance, de la tension et du kWh total. Tout cela est ensuite réinjecté dans l'application, ce qui permet aux utilisateurs de suivre les tendances dans les graphiques au fil du temps - et, bien sûr, de les utiliser pour potentiellement réduire leur consommation d'énergie.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 · Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Il y a même une fermeture à l'épreuve des enfants qui couvre les trois broches de la prise, afin de protéger les enfants contre les chocs accidentels.

La prise coûtera 14,95 £ et est disponible chez Humax , bien que nous ne sachions pas quand ou si l'appareil arrivera sur d'autres marchés.

Écrit par Conor Allison.