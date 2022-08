Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quitter son domicile est toujours un risque.

Vous avez ce grand espace rempli de vos biens les plus précieux que vous laissez complètement sans surveillance pendant de longues périodes. Et c'est inévitable. Vous devez aller au travail. Vous avez des courses à faire. De plus, les vacances vous éloignent de chez vous pendant des jours, voire des semaines.

La protection est primordiale.

C'est là qu'intervient la caméra EZVIZ CB8 Battery PT. Cette caméra intelligente est le complément idéal de votre système de sécurité pour de nombreuses raisons. Cet article examine plusieurs des caractéristiques clés qui permettent à la EZVIZ CB8 Battery PT Camera de protéger votre maison.

Que se passe-t-il lorsqu'une caméra de sécurité ordinaire détecte un intrus ?

Malheureusement, pas grand-chose. La caméra enregistre ce qui se passe mais ne peut rien faire activement pour empêcher l'intrusion.

La caméra EZVIZ CB8 Battery PT est différente grâce à son système de garde actif, qui combine deux mesures préventives efficaces. Premièrement, elle est dotée d'une sirène puissante qui se met à hurler dès qu'elle détecte une personne en mouvement dans votre maison. Ensuite, cette sirène est accompagnée de deux projecteurs qui clignotent de manière répétée pour faire comprendre aux intrus et à toute personne se trouvant à proximité de votre propriété que quelque chose ne va pas.

Avec le système Active Guard, la caméra EZVIZ CB8 Battery PT peut faire fuir les voleurs et les intrus avant qu'ils ne fassent des dégâts.

Enregistrer des images d'un intrus ne signifie pas grand-chose si la vidéo est pixellisée. Vous ne serez pas en mesure de voir le visage de la personne ou tout autre élément d'identification. Par conséquent, la vidéo est moins utile qu'elle ne l'aurait pu.

Grâce à sa résolution 2K, vous n'avez pas à vous soucier de ce problème avec la caméra EZVIZ CB8 Battery PT. Chaque image qu'elle capture est claire comme du cristal, ce qui facilite grandement l'identification des intrus.

La caméra EZVIZ CB8 Battery PT peut enregistrer des séquences jusqu'à 210 jours avant de devoir être rechargée. Cela signifie que vous pouvez limiter les temps d'arrêt de l'enregistrement afin que votre caméra soit presque toujours opérationnelle.

Mais que faire si vous souhaitez une protection 24/7, 365 jours par an ?

La caméra PT à batterie EZVIZ CB8 le permet également si vous la connectez à un panneau solaire EZVIZ. Ces panneaux fournissent une source d'énergie constante pour que vous ne laissiez jamais votre maison vulnérable parce que votre appareil a besoin d'être rechargé.

Aussi précieux que soit le système Active Guard, il semble également pouvoir être déclenché par tout mouvement dans la maison. Vous craignez peut-être que les animaux domestiques qui se déplacent devant la caméra ne déclenchent ses alertes, perturbant ainsi votre journée (ou votre sommeil).

La bonne nouvelle, c'est qu'EZVIZ a tenu compte de ces problèmes en mettant en place son système de détection intelligente des mouvements humains. Ce système utilise un algorithme de détection de forme humaine pour s'assurer qu'il ne vous avertit que des objets de forme humaine se déplaçant dans votre maison.

Même une résolution 2K peut ne pas être en mesure de montrer tout ce que vous devez voir si quelqu'un se faufile autour de votre maison dans l'obscurité. La vision nocturne standard n'est pas d'une grande aide non plus en raison de la teinte verte qu'elle applique à tout ce que la caméra enregistre.

Vous avez besoin de la couleur à tout moment pour capturer chaque détail d'un intrus.

Là encore, la caméra PT à batterie EZVIZ CB8 est à la hauteur.

Elle enregistre les vidéos en couleur, quelle que soit l'heure de la journée. Cela signifie que vos enregistrements offrent une clarté à la fois en termes de résolution et de couleur. Lorsque vous envoyez vos images aux autorités, elles pourront élargir leurs recherches en fonction de la couleur des vêtements portés par l'intrus, ainsi que de ses caractéristiques générales.

La caméra PT à batterie EZVIZ CB8 est dotée d'un emplacement MicroSD compatible avec des cartes d'une capacité maximale de 256 Go. C'est important car vous avez besoin d'une carte mémoire de grande capacité pour stocker des séquences 2K.

Une vidéo avec une résolution 2K nécessite environ 2,4 Go d'espace de stockage par heure de métrage enregistré. Sur une période de 24 heures, cela représente 57,6 Go. Avec une carte MicroSD de 256 Go, vous pouvez enregistrer plus de quatre jours de séquences avant d'avoir à effacer quoi que ce soit. Mieux encore, la CB8 prend en charge l'enregistrement en cas de détection d'une personne ou d'un mouvement, afin de maximiser encore l'utilisation de l'espace de stockage.

La plupart des caméras de sécurité pointent dans une seule direction et enregistrent. Même les caméras rotatives sont limitées par leur champ de vision, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas enregistrer tout ce qui se passe autour d'elles en même temps.

Grâce à la couverture panoramique de la caméra EZVIZ CB8 Battery PT, vous pouvez tout voir. La caméra offre un enregistrement panoramique à 360 degrés pour que les intrus ne puissent pas abuser des angles morts.

Avec ses enregistrements de haute qualité, sa vue panoramique et son système intelligent de détection des personnes, la EZVIZ CB8 Battery PT Camera est la solution idéale pour la sécurité domestique. Elle s'appuie sur les caméras de sécurité standard avec une multitude de fonctionnalités qui la rendent plus efficace. Combinez tout cela avec le système Active Guard et vous obtenez une caméra qui offre des mesures préventives et la capacité de recueillir des preuves utiles.