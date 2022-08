Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Chaque fois que vous mettez votre bébé au lit, vous commencez à vous inquiéter un peu. Vous avez peut-être installé des babyphones et des caméras. Mais vous avez peur qu'ils n'enregistrent pas tout ce que vous devez voir.

Que faire si quelque chose se produit que les moniteurs et les caméras ne détectent pas ?

-

Ou, peut-être n'avez-vous pas de bébé. Mais vous avez des animaux domestiques et vous voulez vous assurer qu'ils sont en sécurité (et qu'ils ne saccagent pas la maison) lorsque vous n'êtes pas dans la maison.

Dans tous les cas, vous avez besoin de caméras de pointe qui capturent tout ce que vous avez besoin de voir. EZVIZ répond à ces attentes avec sa gamme de produits de sécurité C6, qui offre des options pour les personnes disposant d'un budget limité et celles qui souhaitent tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) avancée pour une protection renforcée.

Ne laissez pas le mot "budget" vous tromper lorsqu'il s'agit de la caméra C6N. Bien qu'il s'agisse de l'option la plus économique de la gamme C6, elle n'en est pas moins dotée de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent de surveiller votre bébé et de contrôler vos animaux domestiques.

Où que vous soyez, vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour observer ce que la caméra enregistre. Tant que vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez diffuser les séquences sur votre téléphone en temps réel pour toujours voir ce qui se passe.

En plus de la vue en direct, la C6N offre une réception audio claire pour que vous puissiez entendre si quelque chose se passe en dehors du champ de vision de la caméra.

Parfois, un bébé qui pleure ou un animal excitable n'a besoin que d'entendre votre voix pour se calmer. La C6N offre cette possibilité grâce à son système de communication bidirectionnelle. Apaisez votre proche au son de votre voix ou communiquez facilement avec votre partenaire pendant qu'il s'occupe de ses affaires.

Vous devez voir tout ce qui se passe dans la pièce pour vous assurer que votre bébé ou votre animal est en sécurité. Grâce à ses fonctions motorisées d'orientation et d'inclinaison, la C6N offre une couverture visuelle à 360 degrés. Cela signifie que votre bébé ou votre animal de compagnie ne se retrouvera dans aucun angle mort et sans surveillance.

Le C6N enregistre en haute définition 1080p, ce qui offre toute la clarté visuelle dont vous avez besoin. Tous les petits détails apparaissent, ce qui signifie que vous pouvez voir les changements mineurs dans les expressions de votre bébé ou de votre animal de compagnie qui pourraient indiquer qu'il y a un problème.

Vous voulez savoir si votre bébé ou votre animal de compagnie se déplace lorsqu'il n'est pas surveillé. Grâce à son système de suivi intelligent, la C6N suit automatiquement les objets en mouvement et envoie une alerte pour que vous puissiez observer ce qui se passe en temps réel. Vous n'avez donc plus à vous inquiéter que votre bébé ou votre animal se mette en danger, car vous pouvez toujours intervenir.

Si vous êtes à la recherche de couches de protection supplémentaires, l'EZVIZ C6 vous permet de passer à la vitesse supérieure par rapport à la qualité déjà exceptionnelle de l'EZVIZ C6N. Pour ce faire, elle s'appuie sur de nombreuses fonctionnalités de base de la C6N.

Grâce à des algorithmes complexes basés sur l'IA, la C6 offre plus qu'une simple détection de mouvement. Il peut déterminer les formes des personnes et des animaux domestiques, ce qui lui permet de les distinguer des objets non pertinents en mouvement.

Par exemple, disons que vous avez installé un mobile dans la chambre de votre bébé. Le C6 est suffisamment intelligent pour comprendre que le mouvement du mobile n'est pas assez important pour vous envoyer une alerte. Mais si votre bébé commence à bouger, vous serez immédiatement averti.

Il peut être difficile de savoir si votre petit s'est réveillé en se basant uniquement sur le mouvement. C'est pourquoi la C6 est équipée d'un système de détection de l'activité vocale qui vous avertit si quelqu'un commence à parler dans la pièce où se trouve la caméra.

Cela signifie que vous savez si vous devez aller voir votre bébé ou votre animal de compagnie en fonction du bruit et du mouvement.

La C6 s'appuie sur la vidéo 1080p de la C6N pour offrir des images 2K. Cela signifie une clarté visuelle encore plus grande pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe dans la pièce. Avec la vidéo 2K, vous pouvez capturer encore plus de petits détails dans votre vidéo.

Si la C6N et la C6 offrent toutes deux une couverture à 360 degrés, la C6 va encore plus loin en étant entièrement panoramique. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que la caméra tourne ou bouge pour voir ce qui se passe. La C6 capture des images de toute la pièce en une seule fois.

Que vous choisissiez la C6N ou la C6, vous disposez d'un dispositif de surveillance intelligent et puissant. Les deux options enregistrent des séquences en haute définition et disposent d'une technologie de détection de mouvement qui vous alerte en cas de mouvement suspect.

Le C6 passe à la vitesse supérieure avec sa technologie d'intelligence artificielle et ses fonctions plus avancées. Mais les personnes disposant d'un budget limité ne devraient pas se priver du C6N, qui reste une amélioration considérable par rapport aux moniteurs ordinaires pour bébés et animaux.