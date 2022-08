Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qu'ils soient préoccupés par l'intérieur ou l'extérieur de leur propriété, d'innombrables personnes dans le monde découvrent l'utilité d'une caméra vidéo intelligente ou d'une sonnette vidéo. Ces caméras de sécurité vous permettent de garder un œil sur votre maison, où que vous soyez, et vous offrent une tranquillité d'esprit inégalée.

EZVIZ est l'une des marques de sécurité domestique les plus fiables au monde, avec une gamme complète de caméras de sécurité. La société est connue pour produire une large gamme de caméras de sécurité pour tous les besoins budgétaires, spatiaux et les objectifs. Que vous souhaitiez une caméra de sécurité économique pour une petite maison ou un kit de sécurité complet pour une propriété beaucoup plus grande, EZVIZ a les solutions appropriées.

EZVIZ propose une large gamme de caméras de sécurité. Nous avons donc pensé vous aider à choisir le type d'appareil qui vous convient le mieux. Vous trouverez ci-dessous une présentation générale des caméras de sécurité EZVIZ, divisées en trois catégories : caméras de sécurité intérieures, caméras de sécurité extérieures et sonnettes vidéo. Nous espérons que vous trouverez le dispositif de sécurité EZVIZ idéal pour votre maison ou votre entreprise !

EZVIZ dispose d'une gamme complète de caméras de sécurité d'intérieur avec différentes résolutions, fonctionnalités et capacités de stockage. Ce que toutes les caméras de sécurité intérieures ont en commun, cependant, c'est leur facilité d'installation. Vous pouvez facilement fixer les caméras de sécurité intérieures EZVIZ à votre mur sans câblage, ce qui les rend idéales pour les locataires. En outre, toutes les caméras EZVIZ peuvent fournir des alertes intelligentes avec détection de mouvement et enregistrer des vidéos de haute qualité.

Résolution 1080p

Objectif grand angle de 108

Vision nocturne jusqu'à 12 mètres (40 pieds)

Détection de mouvements avec trois modes d'alerte - silencieux, bip court et sirène

Fonction d'appel bidirectionnel

Jusqu'à 256 Go de cartes microSD

Cette caméra incroyablement compacte est très discrète grâce à sa conception minuscule, mais elle fournit néanmoins des vidéos claires et nettes à chaque fois que vous en avez besoin, y compris une vision nocturne vraiment solide.



Résolution 2K+ avec zoom numérique 4x

Vision nocturne intelligente jusqu'à 10 mètres (33 pieds)

Couverture visuelle à 360° avec orientation et inclinaison motorisées

Mode veille pour plus de confidentialité

Détection automatique des mouvements

Suivi intelligent des objets en mouvement

Fonction d'appel bidirectionnel

Jusqu'à 256 Go de cartes microSD

Pour une caméra qui se pose sur une surface telle qu'une étagère ou une table basse, la TY1 est parfaite : elle peut pivoter et s'incliner pour faire le tour d'une pièce selon les besoins, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des choses.



EZVIZ propose une gamme complète de caméras de sécurité extérieures qui protègent votre maison contre les intrus potentiels. Toutes les caméras de sécurité extérieures ont des capacités avancées de résistance aux intempéries, ce qui les rend résistantes à l'eau, à la poussière et à d'autres éléments environnementaux. En outre, vous pouvez fixer votre caméra extérieure sur des surfaces métalliques sans câblage, ce qui en fait des installations véritablement sans fil. Elles peuvent également être alimentées par des panneaux solaires.

Résolution 2K

Jusqu'à 270 jours d'autonomie de la batterie (batterie rechargeable de 10400 mAh)

Caméra 100% sans fil - aucun câblage ou source d'alimentation nécessaire

Stockage eMMC intégré de 32 Go

Vision nocturne en couleur

Conception résistante aux intempéries (IP66)

Détection intelligente des mouvements humains

Alertes déclenchées par le mouvement avec des sirènes ou des projecteurs puissants

Alertes vocales personnalisables

Fonction d'appel bidirectionnel

Compatible avec le panneau solaire EZVIZ

Cette caméra totalement résistante aux intempéries offre une qualité vidéo incroyable et une autonomie de batterie impressionnante, pour une installation facile et une tranquillité d'esprit totale.

Première caméra de sécurité extérieure de qualité commerciale au monde avec double objectif.

Un objectif capte la luminosité ambiante et l'autre capte les couleurs optimales

Vision nocturne en couleur sans éclairage supplémentaire pour une vision naturelle

Détection intelligente des mouvements et des formes des personnes et des véhicules grâce à l'intelligence artificielle.

Alertes déclenchées par des sirènes ou des projecteurs.

Conception résistante aux intempéries (IP67)

Alertes vocales personnalisables

Fonction d'appel bidirectionnel

Jusqu'à 256 Go de cartes microSD

Pour une vision nocturne incroyable, c'est un must, qui apporte le type de sécurité dont bénéficient normalement les propriétés commerciales.



EZVIZ propose des sonnettes vidéo qui vous permettent de garder un œil sur votre porte d'entrée grâce à votre téléphone. Vous recevez des alertes dès que quelqu'un s'approche de votre propriété, à la suite de quoi vous pouvez dialoguer avec les visiteurs via un interphone. Les différentes sonnettes vidéo EZVIZ ont des niveaux de précision différents en matière de détection des personnes et des mouvements, ce qui en fait les outils idéaux pour assurer la sécurité de votre maison lorsque vous n'êtes pas là.

Résolution 1080p

Objectif vertical 170

Détection intelligente des personnes et des mouvements grâce à l'IA

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)

Fonction d'appel bidirectionnel

Conception résistante aux intempéries (IP65)

Jusqu'à 256 Go de cartes microSD

Cette excellente sonnette vidéo permet de voir très facilement qui se présente à votre porte, grâce à un objectif grand angle et une vidéo très claire.

Résolution 2K

Objectif vertical ultra large de 176

Jusqu'à 115 jours d'autonomie (batterie rechargeable de 5200 mAh)

Détection intelligente des humains et des mouvements grâce à l'IA

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)

Conception résistante aux intempéries

S'associe à un carillon d'intérieur avec plusieurs sonneries

Alertes anti-sabotage intelligentes

Jusqu'à 256 Go de cartes microSD

Avec une résolution comparable à celle d'une caméra complète, cette sonnette vous garantit que vous ne manquerez rien, quelle que soit la porte devant laquelle vous la placez.



EZVIZ propose une large gamme de caméras de sécurité intelligentes pour toutes les tailles de maisons et tous les besoins. Que vous recherchiez une caméra de sécurité intérieure, une caméra de sécurité extérieure ou une sonnette vidéo, vous avez de nombreuses options. Veuillez consulter les spécifications pour trouver la caméra de sécurité idéale pour vos besoins spécifiques.