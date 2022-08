Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - C'est la semaine de la sécurité domestique, en association avec Ezviz et Swann, toute cette semaine sur Pocket-lint.

Jusqu'au vendredi 12 août 2022, nous vous proposons toute une série d'articles, de critiques, de vidéos et d'autres articles passionnants consacrés à la sécurité domestique intelligente.

Vous pouvez suivre l'ensemble de notre contenu sur une section dédiée ici même sur Pocket-lint et découvrir tout, des meilleures caméras de sécurité domestique Ezviz à acheter dès maintenant, aux explications sur le changement de sonnerie de porte et aux trucs et astuces sur diverses caméras.

Il y en a pour tous les goûts, mais si vous voulez un point de départ, voici quelques points forts à découvrir :

Ezviz fabrique une large gamme de caméras de sécurité intelligentes pour assurer la sécurité de votre maison et votre tranquillité d'esprit en votre absence. Avec une telle variété de styles, il peut être assez difficile de choisir la meilleure option pour vos besoins. Pour vous aider à prendre une décision, nous avons testé une série d'options pour vous aider à déterminer quel modèle pourrait être le bon pour vous.

Si vous avez investi dans une caméra de sécurité domestique intelligente, ou dans une sonnette vidéo, il y a de fortes chances qu'elle dispose d'un emplacement pour carte microSD. Selon l'utilisation que vous faites de votre caméra de sécurité, le choix de la bonne carte SD peut être plus important que vous ne le pensez. Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour choisir la carte adaptée à vos besoins.

Les caméras Swann Security peuvent communiquer entre elles et envoyer des notifications push sur votre smartphone, afin que vous sachiez toujours ce qui se passe dans votre maison en votre absence. Pour optimiser le potentiel du système de sécurité, vous devez toutefois choisir les bons dispositifs. Cet article décrit comment défendre votre maison contre les intrus avec Swann Security.

Google Nest propose deux sonnettes vidéo différentes dans son portefeuille, mais il n'est possible de changer la sonnerie de l'une d'entre elles que pendant la majeure partie de l'année. Cette rubrique vous expliquera, étape par étape, comment modifier la sonnerie de la sonnette vidéo Google Nest (batterie).

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains appareils de maison intelligente fonctionnent avec certains homologues mais pas avec d'autres, vous voudrez connaître Matter - la dernière norme d'interopérabilité sans fil qui menace de secouer l'industrie.

En chantier depuis 2019, avec des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Samsung et Zigbee au cœur, l'artiste autrefois connu sous le nom de "Project CHIP" s'est transformé en une marque brillante et formalisée - Matter. Ce dossier vous dit tout ce que vous devez savoir.

Ezviz dispose d'un portefeuille assez complet de caméras intelligentes pour la maison, et la C6 2K+ est un ajout très intéressant à la gamme. Voici notre avis complet, avec ses avantages et ses inconvénients, ainsi que ses caractéristiques.

Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, avec du nouveau contenu ajouté chaque jour.

Même le podcast Pocket-lint est de la partie cette semaine, avec une édition spéciale sur la sécurité domestique qui sera disponible vendredi.

N'oubliez donc pas d'ajouter le hub Sécurité domestique à vos favoris et revenez sur Pocket-lint toute la semaine pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la sécurité domestique et les caméras Ezviz et Swann, entre autres.

Écrit par Britta O'Boyle.