Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les sonnettes vidéo vous permettent de garder un œil sur votre propriété même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez voir qui s'approche de votre porte d'entrée, enregistrer les images des livraisons, interagir avec les livreurs et même repérer les intrus potentiels la nuit. Mais lorsque vous choisissez des sonnettes vidéo, vous devez prendre une décision importante : avez-vous besoin de sonnettes vidéo filaires ou à piles ?

EZVIZ est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de sécurité intelligents et propose une gamme complète de sonnettes vidéo, filaires ou à piles. Les sonnettes vidéo EZVIZ sont dotées de fonctions intelligentes de détection de mouvement, de vision nocturne infrarouge et de fonctions d'interphone, ce qui les rend idéales pour les propriétaires et les locataires. Mais de quelle sonnette vidéo EZVIZ avez-vous besoin ?

Cet article décrit les avantages uniques des sonnettes vidéo filaires et à piles, vous donnant toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'achat en connaissance de cause. Nous décrivons également les meilleures sonnettes vidéo EZVIZ et leurs caractéristiques.

Le principal avantage des sonnettes vidéo filaires est que vous n'avez pas à vous soucier de les recharger. Une fois que vous avez installé des sonnettes vidéo filaires, vous pouvez effectivement les oublier. Étant donné qu'elles sont reliées au réseau électrique, elles continueront à fonctionner tant que vous n'aurez pas de courant dans votre maison. Les sonnettes vidéo filaires traditionnelles nécessitent souvent un câblage, mais les sonnettes vidéo EZVIZ s'installent facilement sans l'aide d'un professionnel.

Si vous partez pour de longues vacances ou si vous avez besoin de sonnettes vidéo pour une maison de vacances, vous pouvez envisager des options filaires. Si vous ne restez pas à la maison pendant de longues périodes, il est préférable d'acheter une sonnette vidéo filaire qui n'aura pas besoin d'être rechargée toutes les deux semaines ou tous les mois. Vous pouvez être sûr que vous serez averti de la présence d'intrus ou de visiteurs potentiels.

Résolution 1080p

Objectif vertical 170

Détection de personnes et de mouvements grâce à l'intelligence artificielle

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)

Intercom bidirectionnel

Résolution 2K

Objectif vertical ultra large de 176

Détection de formes humaines et de véhicules grâce à l'IA

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)

Interphone bidirectionnel

Les sonnettes vidéo alimentées par batterie sont indépendantes du réseau électrique. En cas de coupure de courant ou de panne d'électricité, vous n'avez pas à craindre de perdre l'accès aux images de sécurité. En outre, certains intrus coupent les lignes électriques d'une maison pour éteindre les caméras de sécurité potentielles, mais cette tactique ne fonctionne pas avec les sonnettes vidéo à piles. Les sonnettes vidéo EZVIZ sont également inviolables : elles déclenchent une alarme lorsque quelqu'un essaie de les manipuler.

Vous pouvez emporter les sonnettes vidéo à piles d'une maison à l'autre sans problème. Comme elles ne sont pas reliées au système électrique de votre maison, elles sont très faciles à transporter. En outre, vous n'avez pas à vous soucier de l'installation par un professionnel ou de l'altération du système électrique de votre maison. Les sonnettes vidéo fonctionnant sur batterie sont idéales pour les locataires.

Les sonnettes vidéo traditionnelles fonctionnant sur batterie présentaient un problème majeur : elles devaient être rechargées toutes les deux semaines, ce qui n'était pas viable. Mais les sonnettes vidéo EZVIZ sont équipées de batteries rechargeables de 5200 mAh qui peuvent durer 115 jours d'affilée. Cela signifie que vous ne devez recharger vos sonnettes vidéo que tous les quatre mois.

Batterie rechargeable de 5200 mAh

Jusqu'à 115 jours d'autonomie

Alarme anti-sabotage

Carillon WiFi inclus

Résolution 2K

Objectif vertical ultra large de 176

Détection des mouvements et des personnes grâce à l'intelligence artificielle

Vision nocturne jusqu'à 5 mètres (16 pieds)

Interphone bidirectionnel

Si vous souhaitez une résolution supérieure à 2K, vous pouvez opter pour l'EZVIZ DB2 Pro, qui apporte cette amélioration bienvenue.

Les sonnettes vidéo filaires et à piles offrent toutes deux des avantages uniques. Vous devez choisir le système de sécurité domestique idéal en fonction de vos besoins et objectifs spécifiques.