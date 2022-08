Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Jusqu'à récemment, la plupart des caméras de sécurité étaient câblées sur le réseau électrique ou avaient besoin d'une source d'alimentation. Mais les systèmes de sécurité câblés ont un défaut inné : ils sont sensibles aux coupures de courant et aux pannes d'électricité. Ils sont également inaccessibles aux locataires qui ne peuvent pas brancher de nouveaux appareils à leur domicile sous peine de perdre leur caution. Mais EZVIZ a lancé une gamme de caméras de sécurité alimentées par batterie et par énergie solaire qui surmontent ces difficultés, ce qui les rend idéales pour tous.

La HB8 et la BC1C 2K+ d'EZVIZ sont des caméras extérieures extrêmement puissantes qui n'ont pas besoin d'être connectées à une source électrique. Ce sont des caméras de sécurité alimentées par batterie et compatibles avec les panneaux solaires, ce qui les rend idéales pour les locataires. Cet article décrit les avantages uniques des systèmes de sécurité alimentés par batterie et par panneau solaire, ainsi que les caractéristiques des caméras de sécurité EZVIZ.

Lorsque la plupart des caméras de sécurité sont annoncées comme étant sans fil, elles ne le sont pas vraiment. Elles peuvent être sans fil en termes de connexion réseau, capables de se connecter au réseau WiFi de votre maison. Mais elles ne sont pas dotées de sources d'alimentation indépendantes - elles doivent être connectées à une source d'alimentation, telle qu'une prise électrique. Mais les caméras de sécurité à batterie d'EZVIZ sont vraiment sans fil - vous pouvez les fixer sur des surfaces magnétiques sans fil.

Les caméras de sécurité EZVIZ n'ont pas besoin d'être câblées sur le réseau électrique de votre maison. Les caméras de sécurité filaires peuvent être fixées à n'importe quelle prise de courant, et les caméras à piles ne nécessitent aucune fixation filaire. Si vous êtes locataire, vous pouvez facilement transporter la caméra de sécurité d'un logement à l'autre et l'installer sans problème. Les caméras EZVIZ sont parfaites pour les locataires car ils n'ont pas à s'inquiéter de perdre leur caution ou de demander l'approbation des propriétaires.

Les caméras de sécurité traditionnelles dépendent de l'alimentation électrique. Les intrus potentiels peuvent couper la source d'énergie de votre maison pour les rendre inactives et inefficaces. De plus, en cas de panne de courant, vos caméras de sécurité filaires cesseront de fonctionner. Mais les caméras de sécurité à batterie d'EZVIZ ne dépendent pas du réseau électrique et peuvent donc enregistrer des vidéos sans courant. Même si des intrus potentiels coupent votre source d'énergie, ils seront quand même capturés par votre caméra vidéo.

L'EZVIZ HB8 est alimentée par une batterie rechargeable de 10 400 mAh, tout comme l'EZVIZ BC1C 2K+. Le HB8 peut offrir jusqu'à 210 jours d'autonomie continue, et le BC1C 2K+ jusqu'à 270 jours d'autonomie continue. Vous n'avez pas à vous soucier de remplacer ou de recharger la batterie toutes les deux semaines. Une fois la caméra installée, vous pouvez être sûr qu'elle restera active pendant plus de six mois.

Le seul inconvénient d'une caméra de sécurité fonctionnant uniquement sur batterie est que vous devez penser à la recharger tous les deux mois. Mais les caméras de sécurité EZVIZ sont également compatibles avec le panneau solaire EZVIZ. Vous pouvez fixer le panneau solaire à côté de la caméra pour que la batterie soit constamment chargée par le soleil et que vous n'ayez jamais à vous soucier de la recharger. L'exploitation de l'énergie solaire pour alimenter vos caméras de sécurité garantit une utilisation continue.

Maintenant que vous comprenez les avantages uniques des caméras de sécurité alimentées par batterie et par énergie solaire, vous devez trouver la caméra de sécurité idéale pour vos besoins. EZVIZ propose deux puissantes caméras de sécurité extérieures alimentées par batterie et par énergie solaire - HB8 et BC1C 2K+. Nous décrivons ci-dessous leurs caractéristiques et capacités uniques et vous proposons des liens pour acheter les caméras.

Batterie rechargeable de 10 400 mAh

Jusqu'à 210 jours d'autonomie

Compatible avec le panneau solaire EZVIZ

Résolution 2K

Mémoire eMMC intégrée de 32 Go

Vision nocturne en couleur

Conception résistante aux intempéries



Détection intelligente des mouvements humains

Fonction d'appel bidirectionnel

Voir l'offre sur EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

Batterie rechargeable de 10400 mAh

Jusqu'à 270 jours d'autonomie

Compatible avec le panneau solaire EZVIZ

Résolution 2K

Mémoire eMMC intégrée de 32 Go

Vision nocturne en couleur

Conception résistante aux intempéries (IP66)

Détection intelligente des mouvements humains

Fonction d'appel bidirectionnel

Voir l'offre sur EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

Les caméras de sécurité alimentées par batterie ou par énergie solaire sont idéales pour ceux qui souhaitent que leurs systèmes de sécurité soient indépendants de la source d'énergie collective. C'est plus sûr et plus économe en énergie que l'utilisation de caméras de sécurité filaires. Vous pouvez explorer la gamme de caméras de sécurité d'EZVIZ pour trouver celle qui répond à vos besoins.