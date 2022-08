Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les caméras de sécurité traditionnelles présentent un défaut majeur : l'incapacité de surveiller chaque centimètre de votre propriété. Même les caméras de sécurité les plus sophistiquées, dotées d'objectifs grand angle, présentent des angles morts qui peuvent être manipulés par des invités indésirables. Avec les caméras de sécurité traditionnelles, la seule façon d'éliminer les angles morts est d'installer plusieurs caméras dans chaque espace pour cibler différents angles, ce qui peut être assez coûteux et peu pratique. Les caméras panoramiques et inclinables, quant à elles, vous permettent de couvrir tous les angles de votre propriété pour éliminer tous les angles morts.

EZVIZ a récemment dévoilé la C8W Pro, l'une des caméras panoramiques et inclinables les plus sophistiquées au monde. Contrairement aux caméras de sécurité traditionnelles, la C8W Pro utilise l'intelligence artificielle et les fonctions de détection humaine pour effectuer un panoramique vers la source du mouvement. Au lieu d'acheter plusieurs caméras de sécurité pour différents angles, vous pouvez couvrir tous les angles avec une seule caméra. Outre la C8W Pro, vous pouvez également trouver d'autres caméras panoramiques et inclinables dans la gamme de caméras de sécurité C8.

Cet article décrit les caractéristiques les plus attrayantes de la caméra panoramique et inclinable EZVIZ C8W Pro.

EZVIZ C8W Pro est une caméra de sécurité dotée d'une résolution 2K et d'une couverture panoramique à 360°. Le mécanisme de panoramique et d'inclinaison de l'appareil fonctionne avec des fonctions de détection de mouvement et de détection humaine pour vous donner une image complète des environs. L'appareil dispose de fonctions de rotation horizontale de 340° et de rotation verticale de 80°, ce qui est suffisant pour couvrir tous les angles possibles. Associée aux fonctions de détection de mouvement et de suivi automatique, la vision panoramique à 360° prend véritablement vie.

EZVIZ C8W Pro est doté d'un puissant algorithme d'intelligence artificielle capable d'identifier les mouvements des personnes et des véhicules. Au lieu de se concentrer uniquement sur le mouvement, qui peut également se produire en raison du tremblement des feuilles ou des insectes, l'IA du C8W Pro se concentre sur la forme des véhicules et des personnes. Ainsi, le C8W Pro élimine les fausses alertes provenant d'objets inanimés. Vous pouvez également personnaliser les zones de détection pour éliminer les mouvements provenant de certaines zones, comme la rue.

Le C8W Pro peut se verrouiller sur les zones enregistrant les mouvements des personnes et des véhicules. Une fois qu'elle s'est verrouillée sur la source du mouvement, la caméra tourne pour suivre le mouvement de l'homme et enregistrer l'activité. Vous pouvez utiliser cette fonction pour suivre les activités de vos animaux domestiques ou de vos proches. Et si un intrus pénètre ou s'approche de votre propriété, vous pouvez être sûr que la caméra suivra ses mouvements.

L'un des problèmes que rencontrent les caméras panoramiques traditionnelles est qu'elles ne reviennent pas toujours sur les angles les plus importants. Mais la C8W Pro vous permet de programmer jusqu'à 12 angles importants. Quelle que soit la complexité du suivi, l'objectif de la caméra se concentrera sur les angles les plus importants, comme les points d'entrée et de sortie de votre maison. Même après avoir suivi des mouvements, elle reviendra toujours sur les angles d'intérêt.

La C8W Pro est dotée d'un microphone intégré qui vous permet de communiquer avec les intrus potentiels, les visiteurs ou les livreurs. Vous pouvez simplement parler dans l'application de votre smartphone, ce qui vous permet de communiquer avec les visiteurs. C'est le moyen idéal pour faire fuir les intrus potentiels ou pour parler aux livreurs. Vous pouvez indiquer à vos livreurs où vous voulez qu'ils placent vos colis ou si vous avez d'autres instructions.

La C8W Pro dispose d'une vision nocturne dynamique avec trois modes puissants : vision nocturne en couleur, vision nocturne en noir et blanc et vision nocturne intelligente. La caméra est dotée de deux projecteurs intégrés qui assurent une vision nocturne en couleur. Si vous ne voulez pas que les projecteurs soient allumés, vous pouvez passer à la vision nocturne infrarouge, qui offre une vision en noir et blanc jusqu'à 30 mètres. Vous pouvez également utiliser la vision nocturne intelligente, qui se transforme en vision nocturne couleur lorsque des mouvements humains sont détectés.

La C8W Pro est dotée d'une fonction de défense active qui vous permet de protéger votre propriété contre les intrus potentiels. Lorsque les capteurs de détection de mouvements et de présence humaine de la caméra identifient des intrus, la caméra émet une sirène puissante et fait clignoter deux projecteurs. C'est le moyen le plus efficace de faire fuir les intrus et de les empêcher de pénétrer dans votre propriété.

EZVIZ C8W Pro est sans aucun doute l'une des caméras panoramiques et inclinables les plus puissantes et les plus sophistiquées du marché. En plus d'éliminer les angles morts, le mécanisme de panoramique et d'inclinaison motorisé fonctionne avec des fonctions de détection humaine et de suivi automatique de l'IA pour garantir une précision optimale des séquences. Si vous êtes à la recherche d'une caméra de sécurité avancée que les intrus potentiels ne peuvent pas éluder, la série EZVIZ C8 mérite d'être considérée.

