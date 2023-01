Votre Hive Hub 360 perd une importante fonction de sécurité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hive a commencé à envoyer des courriels à ses clients pour leur rappeler que le Hub 360 est sur le point de perdre la capacité de détecter des sons spécifiques - et cela se produira bientôt.

Le Hive Hub 360 peut actuellement détecter lorsque certains sons se produisent dans votre maison, comme un bris de verre ou un chien qui aboie par exemple. Mais la société a commencé à envoyer des courriels aux clients existants pour les avertir que la fonction de détection des sons disparaît à partir du 5 janvier 2023. Une fois qu'elle aura disparu, les fonctions de détection sonore ne seront plus disponibles pour ceux qui ont leur Hive Hub 360 en service chez eux.

Hive s'empresse bien sûr de rappeler que toutes les autres fonctions du Hub 360 ne seront pas affectées par la perte de la détection sonore, mais cela risque d'être une maigre consolation pour ceux qui comptaient sur cette fonction jusqu'à présent.

Pour ce qui est de la raison de ce changement, Hive déclare simplement qu'elle a "de grands projets pour rendre les maisons britanniques plus efficaces sur le plan énergétique et moins chères à gérer". L'entreprise poursuit en disant qu'elle abandonne les produits et les fonctions de sécurité intelligente afin de pouvoir "se concentrer sur le développement de technologies domestiques intelligentes qui nous rapprocheront de Net Zero".

Il s'agit là d'un objectif noble, mais personne n'aime perdre des fonctions qui fonctionnent déjà, surtout si elles ont été la raison principale de l'achat d'une pièce de matériel en premier lieu.

"Ne vous inquiétez pas, tout le reste fonctionnera normalement. C'est juste qu'il ne vous alertera plus des sons autour de votre maison", explique Hive.

Écrit par Oliver Haslam.