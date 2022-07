Hive abandonne ses ambitions en matière de maison intelligente et ne prendra plus en charge les appareils à partir de 2022.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hive a envoyé des courriels à ses clients pour leur annoncer que la société allait mettre fin au support de certains de ses produits pour la maison intelligente.

Hive a débuté avec son thermostat intelligent. Cherchant à rivaliser avec des entreprises comme Nest, il offrait une solution facile, populaire parce qu'il faisait partie de British Gas. La gamme s'est étendue à d'autres capteurs, avant que la société ne se lance dans les produits pour la maison intelligente.

L'objectif était de proposer une application unique pour contrôler le système Hive, couvrant le chauffage, l'éclairage et la sécurité de la maison. Ce système était conçu pour être maintenu par le Hive Hub 360, qui pouvait également vous alerter en cas de bris de glace, d'alarme incendie ou d'aboiement de chien.

Hive a déclaré que pour atteindre l'objectif "Net Zero" et rendre les maisons plus économes en énergie, il va retirer le support d'une série de fonctionnalités. La première chose à disparaître semble être la détection sonore sur le Hive Hub 360, qui cessera le 31 décembre 2022.

En outre, l'entreprise met également fin à la prise en charge de ses caméras et de ses produits de détection des fuites. Les caméras intérieures et extérieures Hive View ne seront plus prises en charge à partir du 1er août 2025.

La caméra intérieure de première génération ne sera plus prise en charge à partir du 1er août 2023.

HomeShield ne sera pris en charge que jusqu'au 1er août 2025 et le détecteur de fuites ne sera pris en charge que jusqu'au 1er septembre 2023.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Les remises ont commencé Par Chris Hall · 11 Juillet 2022 · Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la FAQ de Hive à propos de ce changement de direction, la société indiquant qu'elle va développer des technologies intelligentes pour rendre les maisons plus efficaces sur le plan énergétique et moins chères à gérer.

Il est peut-être temps de quitter le navire et d'investir dans Ring ou Nest à la place.

Écrit par Chris Hall.