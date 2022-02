Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hive , de British Gas, a annoncé qu'il lançait enfin son nouveau thermostat compact : le Hive Thermostat Mini .

Première mise à jour majeure de la plate-forme Hive depuis 2018, le Hive Thermostat Mini est un thermostat mural sans fil, et bien qu'il soit plus petit, il ressemble toujours beaucoup au Hive précédent . C'est aussi moins cher. Au Royaume-Uni, le nouveau thermostat intelligent ne coûte que 119 £ - et cela inclut le hub. Si vous avez déjà configuré un Hive Hub, vous pouvez obtenir le Hive Thermostat Mini pour seulement 59 £.

Le mini thermostat prend en charge la technologie de géolocalisation, ce qui signifie que, pour la première fois, Hive peut utiliser l'emplacement de votre smartphone pour déterminer si vous avez laissé le chauffage allumé lorsque vous êtes absent. Il peut également être associé au capteur de porte Hive, vous permettant de créer des horaires. Vous pouvez également inclure des membres de votre foyer, afin de déterminer s'ils quittent également la maison. Il existe même un mode de protection contre le gel qui allume le chauffage lorsque la température descend en dessous d'un certain seuil afin que les tuyaux de votre maison ne gèlent pas et n'éclatent pas.

Avec le service d'abonnement Hive Heating Plus, qui coûte 3,99 £ par mois, vous pouvez obtenir des recommandations de planification et économiser jusqu'à 10 £ par mois sur les factures d'énergie, selon Hive. Et, oui, vous pouvez même contrôler votre Hive Mini avec Google Assistant ou Amazon Alexa, si vous le souhaitez.

Autrement dit : ce mini thermostat Hive est intelligent.

Présenté comme une alternative moins chère au thermostat Hive d'origine, le Hive Thermostat Mini et le nouveau service de programmation intelligent Heating Plus sont désormais disponibles à l' achat sur le site Web de Hive au Royaume-Uni.

Gardez à l'esprit que Hive a annoncé pour la première fois son nouveau mini thermostat l'hiver dernier.

Écrit par Maggie Tillman.