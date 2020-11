Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hive a mis en ligne ses offres Black Friday pour lannée, activant des remises sur un large éventail de ses appareils intelligents pour la maison, y compris les caméras, les thermostats intelligents, léclairage intelligent, etc.

Vous pouvez consulter la gamme complète sur le site Web de Hive , mais nous avons également présenté quelques points saillants ci-dessous.

À lavant et au centre, vous disposez du système de chauffage actif de Hive, qui est lun des meilleurs moyens de connecter votre chauffage central au Web et de devenir plus intelligent, vous offrant un contrôle précis et des informations claires sur la quantité dénergie que vous utilisez. .

Hive Active Heating, maintenant 134,25 £ (économisez 44,75 £) et obtenez un Amazon Echo Dot gratuit: Obtenir un chauffage intelligent est le vrai point de cet ensemble, mais le Amazon Echo Dot gratuit signifie également que vous pourrez immédiatement le contrôler avec votre voix, un super bonus. Voir loffre sur la boutique de Hive .





Caméra intérieure Hive View - pack de 2, maintenant 237,30 £ (économisez 101,70 £): Ces caméras dintérieur sont parfaites pour garder un œil sur votre maison et sont beaucoup plus élégantes que la plupart des concurrents. Découvrez-le sur la boutique de Hive .





Hive Active Plug, maintenant à 29,95 £ (économisez 9,25 £): les prises intelligentes sont essentielles pour faire passer votre maison intelligente au niveau supérieur, vous permettant de contrôler tout via votre réseau domestique intelligent, et ce sont parmi les plus fiables que vous trouverez nimporte où . En savoir plus sur la boutique Hive .





Hive Light Cool to Warm White, maintenant 21,75 £ (économisez 7,25 £): Ces lampes intelligentes sont idéales pour créer une ambiance que ce soit pour le travail ou la détente, ce qui en fait un excellent investissement par rapport à des ampoules plus simples. Voir loffre sur la boutique de Hive .

Il y a dautres réductions intéressantes à obtenir sur le magasin Hive, et beaucoup de celles ci-dessus sont disponibles à la fois sur des appareils individuels et des packs de trois ou cinq, vous permettant dobtenir encore plus de valeur si vous en avez besoin.

En attendant, vous pouvez trouver tous les détails du Black Friday ici , au cas où vous seriez à la recherche doffres supplémentaires cette saison de vacances.

Écrit par Max Freeman-Mills.