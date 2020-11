Hive HomeShield est un système de sécurité intelligent pour votre maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hive a annoncé HomeShield, une offre dabonnement conçue pour relier vos appareils Hive afin de créer un système de sécurité personnalisé pour votre maison.

Plutôt que dinclure tout le matériel dont vous aurez besoin, HomeShield dépend du fait que vous ayez déjà ce matériel en place - ou que vous envisagiez de létendre à lavenir. Ce que HomeShield fournit vraiment est un service parapluie qui relie tout ensemble, de sorte que tous vos appareils fonctionnent en cohésion comme un système, plutôt que comme un ensemble dappareils individuels.

HomeShield offrira trois modes - domicile, absence et sommeil - afin que vous puissiez facilement configurer le système pour quil réponde comme vous le souhaitez, chacun étant disponible pour être personnalisé. Vous recevrez des notifications sur votre téléphone, via lapplication Hive, SMS ou appel téléphonique, afin que vous puissiez être alerté de tout ce qui se passe mal.

Le système vous permettra dutiliser les caméras, capteurs intérieurs ou extérieurs Hive existants, ou la nouvelle sirène et clavier Hive dans un seul système, donc plutôt que davoir à passer par et à activer chaque composant différent, vous pouvez tout faire en un seul endroit, avec un seul. interface pour voir ce qui se passe.

Lautre chose que vous obtenez pour votre argent est un stockage en ligne supplémentaire. Alors que les caméras Hive offrent 24 heures de stockage en ligne en standard (et sans frais supplémentaires), HomeShield vous donne 30 jours daccès pour une caméra dans le coût, donc si quelque chose se produit, vous avez le temps de regarder la vidéo, de télécharger et denregistrer ce vous avez besoin.

Le système est conçu pour accueillir toute la famille, le clavier permettant darmer ou de désarmer le système facilement, tout en pouvant également être contrôlé via Alexa et Google Assistant. La nouvelle sirène fournira un moyen de dissuasion visible et audible à lextérieur de votre comme une alarme traditionnelle.

HomeShield coûte 9,99 £ par mois, mais vous devrez payer plus pour le matériel comme les caméras et les capteurs que vous souhaitez inclure - et il convient de noter que le coût ne vous donne que 1 mois de stockage en ligne pour une caméra, il augmente à 11,99 £ pour deux caméras et 15,99 £ pour trois caméras.

Le système - et tout le matériel - est maintenant disponible.

Écrit par Chris Hall.