Après avoir promis la compatibilité pendant plus dun an, Hive a enfin ajouté la prise en charge dApple HomeKit à ses solutions de chauffage et de maison intelligentes. Cependant, tous les appareils Hive ne sont pas compatibles.

La dernière version de lapplication Hive pour iOS peut désormais être utilisée pour intégrer certains systèmes Hive.

Cela comprend le chauffage actif de la ruche, les lumières de la ruche et les prises actives de la ruche.

Cependant, seul le dernier Hive Hub est pris en charge, et si vous avez le thermostat câblé Hive, vous ne pourrez pas le contrôler via HomeKit .

9to5Mac signale également que si votre eau chaude est également connectée via un système de chauffage actif Hive, cela ne sera pas contrôlable non plus.

La prise en charge de HomeKit permet au kit Hive de fonctionner sur plusieurs appareils Apple, y compris iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV. Vous pouvez également utiliser Siri pour contrôler votre chauffage et vos produits pour maison intelligente par la voix.

Selon les pages de la communauté Hive, vous pouvez configurer lintégration de HomeKit sur nimporte quel appareil exécutant iOS 11.3 ou supérieur. Et, tant que votre appareil mobile est connecté au même réseau domestique que vos appareils Hive, il vous suffit douvrir lapplication Hive et dappuyer sur "installer les appareils" dans le menu.

Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur "HomeKit" et suivez les instructions simples à lécran.