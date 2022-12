Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé qu'une série de ses appareils Google Home et Nest sont désormais compatibles avec Matter, notamment le nouveau système Nest WiFi Pro.

Cela signifie que vous pouvez utiliser les appareils Nest et Android de Google comme concentrateurs pour contrôler le reste de votre kit de maison intelligente via l'application Google Home, à condition qu'ils soient également compatibles avec Matter.

Matter est une nouvelle norme pour la maison intelligente qui a reçu le soutien d'un grand nombre de fabricants de matériel, grands et petits. Outre Google, Apple, Amazon et Samsung sont tous à bord, ainsi que d'autres fabricants d'appareils intelligents, tels que Philips Hue, Eve et Nanoleaf.

En ajoutant la prise en charge de Matter à ses appareils, Google permet de configurer et de contrôler facilement du matériel tiers par le biais de ses propres systèmes, sans avoir besoin de multiples ponts ou concentrateurs.

En plus de Nest Wifi Pro, Matter a été ajouté à l'enceinte originale Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1ère et 2ème génération) et Nest Hub Max. Votre appareil devrait avoir téléchargé la dernière mise à jour automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez vérifier dans l'application Google Home.

Les appareils Android qui prennent en charge Fast Pair peuvent désormais aussi être utilisés pour configurer plus rapidement les produits Matter.

Écrit par Rik Henderson.