L'assistant Google obtient enfin le contrôle parental que les enfants méritent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé que ses haut-parleurs et écrans intelligents seront dotés d'un contrôle parental pour Google Assistant et que celui-ci sera mis en place dans quelques semaines.

L'Assistant Google est plus qu'un outil avec lequel les gens interagissent sur leur téléphone et Google dit savoir que de nombreux enfants utilisent l'assistant numérique sur des appareils partagés. Pour aider les parents à protéger leurs enfants lorsque cela est nécessaire, Google annonce le déploiement d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui, selon lui, rendront l'utilisation d'Assistant plus sûre.

Les nouveaux contrôles parentaux de Google Assistant seront déployés au cours des prochaines semaines et seront disponibles via les applications Google Home, Family Link et Google Assistant sur Android et iPhone. La société indique que les parents pourront modifier les paramètres des médias comme la musique et les podcasts, ainsi qu'activer ou désactiver diverses fonctionnalités d'Assistant. Il y aura également une option pour configurer les temps d'arrêt pour les enfants.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Google a également annoncé le dictionnaire pour enfants, un nouvel ajout à Assistant qui lui permettra de répondre aux enfants d'une manière différente de celle utilisée pour les adultes. Il utilisera la correspondance vocale pour savoir à qui il parle, puis renverra des réponses adaptées à leur âge lorsqu'on lui demandera de définir des mots.

Les meilleures offres de Google Home et Nest Hub dans les soldes d'octobre Par Chris Hall · 11 Octobre 2022 Nous suivons de près les économies réalisées dans la famille Google et Nest.

Enfin, Google déploie également de nouvelles voix adaptées aux enfants, qui peuvent être facilement activées en disant simplement "Hey Google, change ta voix". Selon Google, les nouvelles voix sont conçues pour refléter différents accents et voix basés sur la façon dont les différentes communautés parlent. Les enfants et les parents n'ont plus qu'à choisir la voix qui leur plaît.

Écrit par Oliver Haslam.