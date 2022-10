Les flux vidéo de votre caméra Nest et de votre sonnette sont désormais disponibles sur le Web.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google annonce que les propriétaires de caméras et de sonnettes Nest peuvent enfin visualiser leurs flux dans un navigateur Web pour la première fois, après l'avoir promis l'année dernière.

Cela signifie que toute personne possédant l'une des cinq caméras et sonnettes Nest de Google peut désormais se rendre sur home.google.com et se connecter pour voir ce qui se passe autour de sa maison. Selon Google, les propriétaires pourront voir les images en direct de leurs caméras, passer en plein écran et même zoomer.

Il y aura également des options d'administration pour ceux qui veulent garder un œil sur ce que font leurs caméras, a confirmé Google dans un billet de blog. L'état des caméras et d'autres informations peuvent être consultés en se connectant, et la société affirme qu'elle continuera à travailler à l'amélioration de l'offre existante et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour les caméras à l'avenir.

Les cinq appareils compatibles sont les suivants :

Nest Cam (sur batterie) et Nest Cam (filaire).

Nest Cam avec projecteur (filaire)

Nest Doorbell (batterie), Nest Doorbell (filaire) et Nest Doorbell (filaire, 2e génération)

Nest Cam Indoor et Nest Cam Outdoor

Nest Cam IQ intérieur et Nest Cam IQ extérieur

En ce qui concerne les commandes de caméra proposées par Google dès le départ, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre des caméras individuelles, réveiller des caméras sur batterie lorsqu'elles sont inactives (à condition qu'il leur reste de la batterie), etc.

Il est important de noter que Google demande également de l'aide et des commentaires sur cette nouvelle fonctionnalité, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou des demandes. Vous trouverez un bouton "Envoyer un commentaire" sur le site Web de Google Home, qui ne demande qu'à être cliqué.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Britta O'Boyle.