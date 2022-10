Comment visualiser vos caméras Google Nest sur un ordinateur de bureau

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de la sonnette vidéo Nest Hello de Google et des anciennes caméras Nest ont depuis longtemps la possibilité de contrôler leurs caméras et leur sonnette via un navigateur. Il n'en va pas de même pour ceux qui possèdent la sonnette Nest (à piles), la sonnette Nest (filaire, 2e génération) ou les caméras Nest de la génération actuelle.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022, ceux qui possédaient les caméras Nest de la génération actuelle, la sonnette vidéo à batterie ou la sonnette filaire de 2e génération devaient utiliser l'application Google Home sur un mobile ou une tablette pour voir ce qui se passait.

Cependant, Google a déployé une mise à jour le 25 octobre 2022, qui signifie que ces utilisateurs pourront désormais voir leurs caméras Nest de 2021 - y compris les Nest Cam Floodlight, Nest Cam Indoor et Nest Cam Outdoor et les sonnettes Nest (à la fois le modèle à batterie et le modèle filaire de 2e génération) - via un ordinateur de bureau et un navigateur.

Voici comment visualiser vos caméras Nest ou vos sonnettes vidéo Google sur le Web.

Allez sur home.google.com sur votre ordinateur de bureau. Connectez-vous avec le même compte Google que vous utilisez dans l'application Google Home. Vous pourrez immédiatement voir les flux en direct de vos caméras. Vous pouvez également basculer entre une vue à une seule caméra et une vue à plusieurs caméras.

Vous pourrez voir les flux en direct de toutes vos caméras et sonnettes Nest, y compris les anciens modèles que vous pouvez voir via le navigateur Web Nest. Vous pourrez également allumer ou éteindre les caméras, réveiller les caméras sur batterie lorsqu'elles sont inactives et afficher le statut des caméras.

Si vous ne voyez pas encore la mise à jour, Google a dit de continuer à vérifier. La mise à jour devrait avoir été déployée au cours de la semaine prochaine.

Quelles sont les caméras et sonnettes compatibles avec Google Home Web ?

Les caméras et sonnettes suivantes sont compatibles avec l'expérience de bureau de Google Home :

Nest Cam (batterie et Nest Cam (filaire)

Nest Cam avec projecteur (filaire)

Sonnette Nest (sur batterie)

Sonnette de porte Nest (filaire) - anciennement Nest Hello

Sonnette Nest (filaire, 2e génération)

Nest Cam Indoor

Nest Cam Outdoor

Nest Cam IQ Intérieur

Nest Cam IQ Extérieur

Écrit par Britta O'Boyle.