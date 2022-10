Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le cadre d'une série d'annonces annoncées sur Twitter, Google a publié des détails sur Nest Renew, un service qui fonctionnera avec les thermostats Nest pour aider les utilisateurs aux États-Unis à exploiter des sources d'énergie plus propres et moins coûteuses, et à réduire leur empreinte carbone.

Le service, qui sort aujourd'hui d'une phase de pré-version, déplacera automatiquement votre utilisation du chauffage et de la climatisation vers des moments où vous pouvez maximiser les sources d'énergie propres dans votre région, comme le vent et le soleil, au lieu de celles créées par le charbon et le gaz.

En plus de cette fonction Energy Shift, les utilisateurs de thermostats Nest auront également accès à des défis mensuels, à des conseils d'économie d'énergie et à la possibilité d'étendre leur impact positif en dirigeant les fonds Nest Renew vers des partenaires à but non lucratif par le biais du programme Energy Impact.

L'adhésion est gratuite au niveau de base, mais il existe également Nest Renew Premium, qui va plus loin et remplace l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par suffisamment d'énergie propre pour couvrir les besoins d'un foyer américain moyen. Cela se fait par l'achat de crédits d'énergie renouvelable provenant de l'énergie éolienne et solaire américaine, et coûte 10 $ par mois.

Ces deux mesures devraient avoir un impact positif à la fois sur l'environnement et sur vos factures, ce qui, de notre point de vue, est une situation gagnant-gagnant. Les clients américains peuvent s'inscrire dès maintenant, sans avoir à changer de fournisseur d'électricité. Nous espérons que le déploiement sera bientôt plus large.

Écrit par Verity Burns.