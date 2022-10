Nest Wifi Pro est équipé de Wi-Fi 6E et couvre plus de 2 000 m².

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google n'attend pas son événement Made by Google de jeudi pour annoncer ses produits. En plus d'une nouvelle sonnette Nest, il a annoncé le Nest Wifi Pro - un nouveau hub pour son système de réseau maillé qui ajoute la connectivité Wi-Fi 6E et une plus grande portée.

Le Nest Wifi Pro est également disponible en précommande dès maintenant au prix de 189,99 £ / 199,99 $ et se décline en plusieurs couleurs (aux États-Unis, du moins) : snow, linen, fog et lemongrass.

Un seul Nest Wifi Pro est capable d'offrir une couverture internet sans fil jusqu'à 120 mètres carrés (2 200 pieds carrés).

Il est plus grand que les points Nest Wifi ou Google Wifi disponibles précédemment, est compatible Matter et est livré avec la connectivité Bluetooth LE.

Il y a deux ports Ethernet 1 Gbps et il est compatible avec les installations maillées Google / Nest Wifi existantes. Vous pouvez également acheter le nouveau modèle Pro dans un pack de trois pour vous aider à démarrer.

Google présentera ses autres appareils lors de l'événement Made by Google cette semaine, notamment les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que la smartwatch Pixel Watch - son premier wearable Wear OS construit en interne.

Écrit par Rik Henderson.