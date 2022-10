Google dévoile la sonnette Nest Doorbell filaire, qui remplace Nest Hello

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé plusieurs nouveaux produits de maison intelligente via un fil Twitter de son compte officiel Made By Google, le premier étant une sonnette Nest filaire de deuxième génération.

La Nest Doorbell (Wired), comme elle est bien nommée, est le successeur de la sonnette Nest Hello qui a été lancée en 2018. Elle présente un design similaire à la Nest Doorbell (Battery) qui est arrivée en 2021 et elle offre une "vue de caméra plus haute et améliorée", selon Google. Il y a un corps en matériau recyclé à 43 % avec un capteur de caméra et un boîtier noirs en haut et un grand bouton avec un anneau de LED autour de lui en bas.

Le fil Twitter révélant la Nest Doorbell (Wired) indique que vous serez en mesure de voir de la tête aux pieds les personnes qui se trouvent sur le pas de votre porte, ainsi que les colis, de jour comme de nuit. Comme son nom l'indique, la nouvelle sonnette est filaire comme la Nest Hello, vous n'avez donc pas à vous soucier de recharger la batterie, mais vous devrez la faire installer si vous n'avez pas de sonnette filaire existante.

La sonnette Nest (filaire) offre des alertes intelligentes pour que vous sachiez ce qui se trouve à votre porte (un colis, par exemple) et elle dispose également d'alertes de visages familiers, comme la sonnette Nest (à pile) et la version rebaptisée Nest Hello. Vous bénéficiez de trois heures d'alertes d'événements et, avec un abonnement à Nest Aware, vous pouvez consulter jusqu'à 10 jours d'historique continu.

La sonnette Nest de Google (filaire, 2e génération) est disponible en quatre couleurs - Snow, Linen, Ash et Ivy - et les personnes résidant aux États-Unis peuvent la précommander sur le Google Store pour 179,99 dollars. Le prix et la disponibilité pour le Royaume-Uni et l'Europe n'ont pas encore été révélés.

Écrit par Britta O'Boyle.