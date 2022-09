Voici à quoi ressemblera la sonnette Nest de Google (filaire)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé en 2021 qu'il travaillait sur un modèle actualisé de sa sonnette vidéo filaire pour remplacer le Nest Hello rebaptisé. L'appareil devrait apparaître en 2022 et des images sont apparues pour montrer à quoi il ressemblera.

Les images ont été repérées par 9to5Google après être apparues dans la mise à jour de l'application Google Home 2.58 sur le Play Store. Elles montrent un design très similaire à celui de la sonnette vidéo Nest de Google (batterie) avec un design en forme de pilule présentant une coque blanche, un objectif de caméra noir et un entourage en haut et un grand bouton en bas.

-

Le logo "G" se trouve au milieu de l'appareil et on peut lire "hello" dans différentes langues autour de la lentille de la caméra en haut.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Le rapport de 9to5Google affirme que le modèle filaire est plus épais que le modèle à piles, ainsi que plus court, bien qu'il ne précise pas les mesures ou spécifications exactes. Il est dit que l'application Google Home mentionne la connexion de la sonnette vidéo filaire au carillon de votre maison, et une cale et une plaque de base murale sont également mentionnées, qui sont toutes deux des caractéristiques du modèle à piles également.

Google organise un événement le 6 octobre, où il devrait annoncer les Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que des appareils de maison intelligente. Le modèle de sonnette vidéo Nest de Google (filaire) devrait apparaître lors de cet événement.

Écrit par Britta O'Boyle.