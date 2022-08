Le mystérieux appareil Google Nest apparaît à la FCC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un mystérieux "dispositif sans fil" de Google est apparu sur le site Web des communications fédérales, et la spéculation suggère qu'il pourrait s'agir d'un nouveau dispositif Nest.

Le listing a été repéré par 9to5Google et il fait référence à un appareil simplement appelé "G28DR" et décrit comme un dispositif sans fil qui a été certifié pour une utilisation avec Bluetooth et Wi-Fi, bien qu'il n'y ait aucune mention d'autres options de connectivité comme NFC ou UWB.

Le listing indique également que l'appareil mystérieux aura une batterie de 3,65v et il semble qu'il sera chargé via USB et que l'étiquette apparaîtra au " dos " de l'appareil. Sur la base des indices, il semble que le plus probable est un nouveau dispositif Nest, bien que l'on ne sache pas actuellement ce que cela pourrait être.

Bien qu'un nouveau modèle de la sonnette filaire Nest Hello soit attendu à un moment donné, il ne devrait pas être équipé d'une batterie - à moins qu'il ne dispose d'une option de secours en cas de coupure de courant. Il est possible que l'appareil soit également un autre ajout à la gamme Nest Cam, car certaines des options actuelles utilisent une batterie de 3,65 V comme solution de secours, et il est également possible que nous soyons en présence d'un nouveau thermostat Nest qui aurait dû être mis à jour depuis longtemps, ou peut-être d'une enceinte Nest.

Pour l'instant, rien n'est confirmé et nous ne nous attendons pas à ce que cela le soit avant un certain temps, mais il sera certainement intéressant de voir ce qui apparaît. Le listing de la FCC pour le mystérieux "Dispositif sans fil" indique que les photos et le manuel ne seront pas disponibles avant janvier, donc il semble que nous pourrions attendre un peu plus longtemps pour la confirmation de ce que c'est.

Google devrait annoncer les Pixel 7 et 7 Pro en octobre - une date reste à confirmer - mais on ne sait pas encore si de nouveaux appareils Nest pourraient également apparaître lors de l'événement.

Écrit par Britta O'Boyle.