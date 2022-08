Comment changer la sonnerie de votre sonnette vidéo Google Nest

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google Nest propose deux sonnettes vidéo différentes dans son portefeuille, mais il n'est possible de changer la sonnerie de l'une d'entre elles que pendant la majeure partie de l'année.

Si vous possédez le modèle filaire de Google Nest, qui s'appelait auparavant la sonnette Nest Hello, il n'est possible de changer la sonnerie que pendant les périodes saisonnières où des thèmes particuliers sont lancés. Vous pouvez lire comment changer la sonnerie pendant Noël et Halloween dans nos articles séparés.

Si vous possédez la sonnette Google Nest Battery, vous avez non seulement la possibilité de choisir les sonneries saisonnières lorsqu'elles sont disponibles, mais vous pouvez également changer la sonnerie standard le reste de l'année.

Pour ceux qui souhaitent changer la sonnerie de leur sonnette vidéo Nest - le modèle à pile - vous devez suivre les étapes ci-dessous. Quelle que soit la tonalité que vous choisirez dans la liste, la personne qui appuie sur la sonnette entendra la même tonalité - comme vous vous y attendez - et ce sera également la même tonalité que vous entendrez sur toutes les enceintes Nest à l'intérieur si vous avez activé les annonces des visiteurs.

Ouvrez l'application Google Home Recherchez votre sonnette Nest dans la liste Tapez sur votre sonnette Nest Tapez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran. Tapez sur "Sonnette". Tapez sur "Thème sonnette". Si des thèmes saisonniers sont disponibles, vous verrez l'option s'afficher à côté des thèmes classiques. Si aucun thème saisonnier n'est disponible à ce moment-là, une liste de thèmes s'affiche immédiatement. Choisissez votre nouvelle sonnerie de sonnette Nest C'est tout. Votre sonnette vidéo Nest sera mise à jour dans quelques minutes.

Si vous possédez le modèle à pile de la sonnette vidéo Nest, vous pouvez choisir parmi plusieurs options de sonneries classiques.

Il y en a sept en tout, sans tenir compte des options saisonnières qui apparaissent tout au long de l'année. Les options standard sont les suivantes :

Ding Dong

Fête d'anniversaire

Joyeux Anniversaire

Nid classique

Digital

Cloches

Westminster

Écrit par Britta O'Boyle.