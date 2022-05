Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé d'innombrables développements dans son portefeuille de produits lors de la conférence I/O 2022, et bien sûr, Android TV est également de la partie.

La société a partagé des détails sur ce à quoi il faut s'attendre lorsqu'Android 13 arrivera sur les plateformes de télévision plus tard cette année.

L'une des premières annonces a été que le casting à partir d'Android fonctionnera avec un nombre beaucoup plus important d'appareils, et nous verrons également Fast Pair arriver sur Google TV pour permettre aux utilisateurs de jumeler rapidement et facilement des écouteurs Bluetooth.

En outre, Google annonce qu'il va étendre les capacités de visualisation de l'image dans l'image, ce qui vous permettra d'effectuer plusieurs tâches dans le confort de votre salon.

Le mode image dans l'image pourra désormais afficher des vidéos d'appels de groupe, empêcher les chats de cacher du contenu dans d'autres apps et un mode docking sera ajouté.

La prochaine version d'Android TV prendra également en charge davantage de dispositions de clavier, ce qui sera particulièrement important pour ceux qui utilisent des périphériques non QWERTY.

La gestion de l'audio et de l'image sera également améliorée, grâce à une meilleure réponse HDMI et à un meilleur routage audio.

Il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais d'une mise à jour qui apportera des améliorations à la plate-forme, un peu comme nous le voyons avec l'équivalent mobile.

La bêta 2 d'Android 13 TV est disponible pour les développeurs dès maintenant, mais pour le reste d'entre nous, nous devrons probablement attendre la fin de l'année.

Écrit par Luke Baker.