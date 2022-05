Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une nouvelle compétence qui permettra à Amazon Alexa de fonctionner avec les dernières caméras et sonnettes Nest.

Après la sortie de la Nest Cam (extérieur ou intérieur, batterie), de la Nest Cam (intérieur, filaire), de la Nest Cam avec projecteur et de la sonnette Nest (batterie) en 2021, et avec la norme de connectivité Matter à l'horizon, cette initiative fait tomber une barrière clé entre les deux géants de la maison intelligente.

À l'avenir, les utilisateurs d'Alexa seront donc compatibles avec ces nouveaux appareils Google Nest et pourront visionner des flux en direct sur l'Echo Show, la Fire TV et les tablettes Fire. Même des fonctions comme la communication bidirectionnelle seront activées, si vous utilisez des commandes comme "Alexa, parle à la porte d'entrée".

Selon Google, Alexa sera bientôt en mesure de prendre en charge les annonces lorsque l'un des appareils compatibles détecte un mouvement à votre porte, par exemple.

Malheureusement, les changements n'affectent pas les anciens appareils Nest, comme les anciennes caméras, mais Google indique que les compétences existantes fonctionneront toujours avec les appareils Nest.

Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser Alexa pour régler la température sur un thermostat Nest Learning, par exemple.

Alors, comment faire pour configurer cette nouvelle compétence Google Nest ?

Une fois que vos appareils sont configurés dans l'application Google Home, il suffit de rechercher la compétence "Google Nest" dans l'application Alexa (sur iOS ou Android) et de l'activer.

À partir de là, vous pouvez bricoler les paramètres dans l'application Google Home sur chaque appareil, en activant des éléments comme la détection.

Vous devrez également activer la détection et les notifications pour "Motion" dans l'application Alexa, et vous assurer que les annonces de mouvement et de sonnette sont activées dans les paramètres (Appareils > Caméras > [votre appareil Google Nest] > Paramètres).

Avec cela, vous devriez être prêt.

Il reste à savoir quand Amazon rendra la pareille, car la société n'a pas encore annoncé qu'elle ouvrirait sa propre gamme d'appareils (y compris ceux de Ring et Blink) à l'écosystème Google Home. Restez à l'écoute pour en savoir plus au fur et à mesure que l'année avance, car nous pensons que l'arrivée de Matter devrait contribuer à poursuivre cette libération de l'interopérabilité.

Écrit par Conor Allison.