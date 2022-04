Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google pourrait bientôt lancer une fonctionnalité appelée "Look and Talk" qui permettra aux utilisateurs de Google Nest Hub Max de simplement jeter un coup d'œil à leur écran intelligent pour activer Google Assistant.

La fonctionnalité - précédemment connue sous le nom de code Blue Steel - a été repérée sous son nouveau nom par 9to5Google dans le code d'une version bêta de l'application Google (13.14) téléchargée sur le Google Play Store.

Selon le site, Google a expliqué que la fonction "Look and Talk" permet aux utilisateurs de "regarder l'écran jusqu'à une distance de 1,5 m pour parler à Google" sans avoir à prononcer les mots de rappel "Hey Google" ou "OK Google".

Il est dit que le traitement nécessaire aura lieu sur le Nest Hub Max lui-même et ne sera pas envoyé dans le nuage, et la fonction fonctionnera avec Face Match et Voice Match de sorte que l'assistant continuera à fonctionner pour chaque utilisateur individuel.

Selon le code : "Votre appareil s'appuie sur la détection de la caméra et analyse votre vidéo pour déterminer si vous voulez activer votre Assistant. L'assistant peut s'activer alors que vous ne le souhaitiez pas, s'il détecte à tort que vous souhaitez son aide. Votre vidéo est traitée sur l'appareil et n'est pas envoyée aux serveurs de Google."

"Si d'autres personnes veulent utiliser Look and Talk, elles peuvent le configurer dans les paramètres de leur app Home ou de l'app Assistant. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment dans vos paramètres de Face Match."

À l'heure actuelle, le Google Nest Hub Max a une caméra à bord et, par conséquent, la fonctionnalité "Look and Talk" ne sera disponible que pour ceux qui ont le dispositif Max.

Pour l'instant, il n'y a aucun mot sur la date à laquelle cette fonctionnalité " Look and Talk " pourrait devenir officielle, mais avec autant de détails qui l'entourent, nous espérons que ce sera bientôt.

Écrit par Britta O'Boyle.