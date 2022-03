Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une refonte importante est en cours de déploiement dans l' application Google Home dans une nouvelle mise à jour, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster plus rapidement leurs appareils domestiques intelligents .

Il semble que la version 2.49 de l'application Home verra la grille d'appareils de longue date remplacée par une nouvelle vue.

Google indique dans les notes de version que "la vue d'accueil mise à jour vous aide à régler vos appareils avec moins de pressions", avec la possibilité de régler la luminosité d'une lumière ou le volume d'un haut-parleur désormais disponible directement dans l'onglet.

Auparavant, cela obligeait l'utilisateur à faire défiler ses pièces et ses appareils avant de taper dessus et de s'ajuster.

Sideloaded Google Home 2.49 et activé la nouvelle interface utilisateur. Je l'aime bien - rend le contrôle de vos appareils domestiques intelligents beaucoup plus facile, similaire à l'interface de contrôle de l'appareil. https://t.co/jBePftcOta pic.twitter.com/5uToZKCuHg – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 mars 2022

Les appareils peuvent désormais être allumés ou éteints d'un simple toucher, avec un glissement vers la gauche ou la droite représentant les réglages et une longue pression pour afficher plus de commandes. Au lieu d'icônes pour ces appareils, il y a maintenant des tuiles plus petites en forme de rectangle qui sont intitulées par le nom du produit.

Cela prend également moins de place sur l'onglet Accueil, ce qui signifie que vous pouvez contrôler davantage de vos appareils sans avoir à faire défiler.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Google note que la nouvelle mise à jour sera déployée sur les appareils iOS au cours des "prochaines semaines", bien qu'il n'y ait actuellement aucune indication claire du moment où la mise à jour sera sur les téléphones Android.

Comme toujours avec ce genre de chose, cependant, nous nous attendons à ce qu'il sorte tranquillement sur la même période.

Après tout, un défilement rapide sur Twitter verra de nombreux exemples d'utilisateurs d'Android qui ont la nouvelle mise en page de la mise à jour.

Écrit par Conor Allison.