Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a confirmé que sa Nest Doorbell aura du mal à conserver la charge par temps froid, après que de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec l'appareil via l' assistance Google Nest et Reddit .

Décrivant comment la sonnette vidéo intelligente devrait fonctionner dans des climats plus froids, la page d'assistance récemment publiée répond aux propriétaires rencontrant des problèmes de fonctionnement, même lorsque l'appareil était câblé.

La liste des produits indique que la température de fonctionnement de la sonnette est de -4°F (-20°C), ce qui, bien sûr, devrait être suffisant pour couvrir presque tous les cas. Cependant, surtout, Google a maintenant précisé que la température de charge minimale est de 32 ° F (0 ° C).

Comme l'explique Google, bien que l'appareil puisse toujours fonctionner dans cette fenêtre, il ne se chargera pas et peut se vider plus rapidement que d'habitude. C'est aussi pourquoi la sonnette a du mal à rester alimentée malgré la réception d'une charge d'entretien via le câblage de la sonnette existante d'une maison, ce qui finira naturellement par l'arrêter.

Même lorsque la sonnette est amenée du froid pour se recharger, cela peut aussi prendre un certain temps avant qu'elle puisse prendre de l'énergie, car elle doit atteindre 32°F (0°C). Certains utilisateurs ont signalé que ce processus peut prendre des jours.

Si tel est le cas, la sonnette de l' application Google Home indiquera "chargement en pause" ou "chargement lent", ainsi qu'un temps de charge estimé prolongé.

Fait intéressant, les propriétaires de la caméra Nest (extérieure/intérieure, batterie) ont signalé des problèmes similaires avec la durée de vie de la batterie de l'appareil étant considérablement réduite par temps froid, bien qu'elle puisse toujours fonctionner lorsqu'elle est câblée.

Avec Google confirmant déjà qu'une version de deuxième génération de sa sonnette filaire est en route en 2022, nous espérons qu'elle ne tombera pas sous le même problème.

Écrit par Conor Allison.