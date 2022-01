Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Combien de fois avez-vous crié "Hey Google, tais-toi !" ou "Ok Google, arrête !" sur l'écran ou l'enceinte de votre maison intelligente alimentée par l'Assistant Google ?

Eh bien, Google a enfin rendu un peu plus facile et plus rapide de dire à Google Assistant de se taire et d'arrêter de divaguer encore et encore...

Vous pouvez maintenant simplement lui dire "d'arrêter". C'est vrai. Vous pouvez étouffer Google Assistant sans avoir à dire "Hey Google" en premier. C'est un changement minuscule mais certainement utile - qui rend la commande de l'assistant numérique un peu plus décontractée. Google a déclaré qu'il déploie actuellement cette fonctionnalité, alors assurez-vous de l'essayer.

Alerte utile sur la nouvelle fonctionnalité de l'Assistant Google ! Vous voulez que votre écran ou haut-parleur intelligent arrête de parler ? Dites simplement "stop", pas besoin de #HeyGoogle. – Google (@Google) 25 janvier 2022

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Pour être clair, vous devez toujours dire "Hey Google" pour réveiller Google Assistant et interagir avec l'assistant numérique dans la plupart des cas, comme lorsque vous demandez la météo ou pour jouer une chanson. Mais, maintenant, quand il est en train de jouer un morceau, vous pouvez maintenant simplement crier "Stop ! Play Burn out by Midland", plutôt que "Hey Google, stop..."

Cela ne vous fera peut-être gagner que quelques secondes - mais, hé, ces secondes s'additionnent.

Pour en savoir plus sur Google Assistant, y compris son fonctionnement, des trucs et astuces et des phrases astucieuses que vous pouvez dire pour déclencher des réponses amusantes, consultez les guides de Pocket-Lint :

Écrit par Maggie Tillman.