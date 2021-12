Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez une sonnette vidéo Nest , saviez-vous que vous pouvez modifier sa sonnerie ? Google propose des sonneries saisonnières pour ses sonnettes , y compris des sonneries sur le thème des vacances pour le mois de décembre. Ils sonneront à la fois depuis la sonnette elle-même et depuis nimporte quel haut-parleur ou écran intelligent Google Nest de votre maison.

Voici comment changer la sonnerie de votre sonnette en un son de fête.

Vous pouvez sélectionner une nouvelle sonnerie dans les paramètres de lapplication Google Home pour Nest Doorbell (batterie) ou de lapplication Nest pour Nest Doorbell (filaire) .

Ouvrez la dernière version de lapplication Google Home ou Nest sur votre appareil mobile. Sélectionnez votre sonnette. Appuyez sur Paramètres. À partir de là, vous devriez voir loption pour changer votre sonnerie.

Remarque : Les sonneries sont disponibles dans le monde entier sur la nouvelle sonnette Google Nest Doorbell alimentée par batterie et filaire. La sonnette Google Nest (batterie) nécessite lapplication Google Home et un compte Google. Il nest pas compatible avec lapplication Nest ou le site home.nest.com.

Besoin daide? Consultez le centre dassistance de Google pour plus de détails.

Les nouvelles sonneries incluent des sons et des airs pour Hanoucca, Noël, Kwanzaa et plus encore. Vous pouvez les entendre dans la vidéo ci-dessus.

Les sonneries seront disponibles dans les applications Google Home et Nest à partir du 1er décembre 2022. Le 4 janvier 2022, la sonnerie de votre sonnette reviendra automatiquement à la tonalité par défaut.

