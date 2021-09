Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment annoncé des sonneries effrayantes pour Halloween pour ses sonnettes vidéo Nest. Malheureusement, ils ne prennent pas en charge la sonnette Nest Hello dorigine, qui a récemment été renommée Nest Doorbell (filaire). Mais maintenant, Google a confirmé quil travaillait sur un successeur.

La nouvelle sonnette prendra en charge lenregistrement 24h/24 et 7j/7 et fonctionnera avec lapplication Google Home, plutôt quavec lapplication Nest. Il devrait être lancé en 2022.

Dans un article de blog , Rishi Chandra, directeur général de Google Nest, a déclaré que Google sengage à être plus transparent avec les clients sur lendroit où il "prend le portefeuille de caméras". Chandra a ajouté : "Nous savons que ceux qui ont des connexions de sonnette filaires préfèrent avoir une sonnette qui peut également prendre en charge lhistorique vidéo continu 24h/24 et 7j/7 (via labonnement Nest Aware). Nous sommes ravis de partager que nous lancerons une deuxième génération de Nest Sonnette (filaire) en 2022".

Il na pas fourni dautres détails sur la nouvelle sonnette, comme si elle aura un stockage hors ligne et une batterie de secours - deux fonctionnalités trouvées dans les nouvelles caméras et sonnettes Nest alimentées par batterie de Google. La dernière Nest Doorbell (filaire) possède également certaines fonctionnalités que la version avec batterie noffre pas, telles que lintégration dAlexa et de SmartThings, un capteur de couleur 2K, un champ de vision plus large, des capacités de zoom améliorées et des alertes pour les sons via un Nest Aware.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Chandra a cependant discuté de la fusion de lapplication Nest avec lapplication Google Home. Actuellement, les utilisateurs doivent ouvrir lapplication Google Home pour gérer les nouveaux appareils Nest. Sils possèdent des appareils Nest plus anciens, ils doivent utiliser lapplication Nest. Mais Chandra a déclaré que Google sengage à "apporter les expériences et les appareils Nest que vous aimez dans lapplication Nest dans lapplication Home". Il a également noté: "Cela prendra du temps pour bien faire".

Enfin, Chandra a révélé quune option de bureau pour lapplication Google Home arrivera lannée prochaine, afin que vous puissiez visualiser et contrôler vos appareils Nest de cette façon.