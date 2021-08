Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google introduit une nouvelle fonctionnalité pour ses écrans intelligents Nest Hub : les informations sur la qualité de lair.

Les informations sur la qualité de lair peuvent vous fournir plus dinformations sur le risque que vous pourriez courir en raison de la fumée et de la pollution dans la région. Par exemple, les incendies de forêt dans louest des États-Unis affectent non seulement la partie ouest du pays, mais il a également été prouvé quils nuisaient à la qualité de lair sur la côte est. LÉtat de New York a même émis un avis de santé en juillet 2021 lorsque de la fumée est arrivée du Bootleg Fire dans lOregon, situé à des milliers de kilomètres.

De nombreux Américains ne sont peut-être pas au courant de ce fait, mais sils possédaient Nest Hub, ils pourraient recevoir des alertes de données et être mieux informés.

Un badge Air Quality Index, ou badge AQI, saffichera sur lhorloge et le widget météo sur lécran Ambient du Nest Hub. Google a dit que vous pourrez vous désinscrire. Ainsi, lorsque la fonctionnalité sera déployée, Pocket-lint mettra à jour ce guide avec des étapes sur la façon de se retirer pour ceux qui pourraient ne pas être intéressés.

Dans les zones où la nouvelle fonctionnalité de qualité de lair de Google est disponible, Nest Hub émet une alerte lorsque la pollution atteint un niveau malsain, y compris un niveau malsain pour les « groupes sensibles ». Le Nest Hub répond également à la commande vocale suivante : "Quel est le qualité de lair près de chez moi ?

Les données IQA proviennent de lAgence américaine de protection de lenvironnement. Il évalue la qualité de lair sur une échelle de 0 à 500, zéro étant la meilleure qualité de lair.

LEPA propose également des classifications par catégories de couleurs allant de « bonne » à « dangereuse » de la qualité de lair. LEPA détermine votre risque pour la qualité de lair en évaluant les polluants tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde dazote, le smog et la pollution par les particules comme la suie et la fumée.

Non. LEPA dispose dun réseau de milliers de capteurs de qualité de lair à travers le pays qui suivent et fournissent des informations sur la qualité de lair via le site Web AirNow. Entrez simplement votre emplacement pour obtenir une cote AQI. Il existe également la carte des incendies et des fumées de lEPA qui montre jusquoù la fumée des incendies de forêt peut atteindre.

Les informations sur la qualité de lair, au lancement, ne sont disponibles que sur « certains » marchés américains. Il se déploie "au cours des prochaines semaines" - donc dici début septembre 2021.