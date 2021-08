Google travaille-t-il sur un nouveau Chromecast ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une vague de nouveaux appareils début août et les Pixel 6 et 6 Pro devraient sortir en octobre, tandis que le Pixel 5 5G arriverait fin août. Cependant, il semble quil pourrait encore y avoir plus de la part de lentreprise avant la fin de lannée.

Repéré par Android Poilce , un mystérieux appareil Google est passé par la FCC avec la description « Wireless Streaming Device ». Il porte le numéro de modèle GJQ9T. Aucune autre information didentification na été proposée dans la liste, bien que passer par la FCC signifie généralement quun lancement est imminent.

Malheureusement, avec peu dinformations, cest un peu un jeu de devinettes quant à ce que pourrait être lappareil. Un nouveau Google Chromecast semblerait la supposition la plus logique et étant donné que le Chromecast de 2020 avec Google TV est également passé par la FCC en août avec le numéro de modèle GZRNL, cela soutiendrait cette idée.

Cela dit, le Chromecast avec Google TV a été décrit comme un « appareil de diffusion multimédia en continu interactif » plutôt que comme un « appareil de diffusion en continu sans fil » comme cette liste, il se peut donc que nous examinions autre chose. Étant donné que Google vient dannoncer de nouvelles caméras Nest et une nouvelle sonnette alimentée par batterie Nest, il ne reste plus doptions évidentes, dautant plus que linclusion de la prise en charge du Wi-Fi 5 exclut les Pixel Buds premium.

Nous soupçonnons que quel que soit lappareil mystère, il apparaîtra probablement lors de lévénement Made by Google de lentreprise plus tard cette année. Cela a généralement lieu en octobre et cest là que les Pixel 6 et 6 Pro devraient être pleinement révélés.