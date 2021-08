Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une série de nouveaux produits Nest et le plus intéressant est la Nest Doorbell (batterie), rejoignant le Nest Hello pour connecter votre porte dentrée.

La version alimentée par batterie de la sonnette permettra à Google de mieux rivaliser avec Ring et Arlo , qui offrent tous deux une sonnette à batterie, ce qui signifie que vous navez besoin daucun câblage pour linstaller - il vous suffit de la monter par votre porte et connectez-le à votre réseau Wi-Fi.

Sil vous arrive davoir un câblage existant, la nouvelle Nest Doorbell le prendra également en charge, vous avez donc le choix entre plusieurs méthodes dinstallation.

La caméra est conçue pour vous donner une vue de la tête aux pieds des appelants, ce qui signifie que vous pouvez voir ce qui se passe juste devant votre porte, pas seulement au niveau de la tête.

Il prend également en charge le HDR, vous obtiendrez donc une meilleure image dans toutes les conditions.

Lune des choses importantes quoffre la nouvelle Nest Doorbell (batterie) est lintelligence sur lappareil, ce qui signifie quelle peut déterminer elle-même ce quelle voit, capable de sélectionner des personnes, des animaux, des véhicules et des colis, le tout sans avoir besoin dun abonnement (qui Arlo oblige, par exemple).

Google dit que lapprentissage automatique sur lappareil en fait une sonnette plus intelligente, de sorte que ces réponses sont plus rapides, ce qui lui permet didentifier les choses qui comptent et dignorer les choses qui ne comptent pas, comme les branches ondulant dans le vent.

Cela devrait également signifier que vous nêtes pas submergé de notifications sur votre téléphone, vous informant de choses qui nont pas dimportance.

Vous pourrez contrôler votre Nest Doorbell via lapplication Google Home (y compris laffichage du niveau de charge), et cela fonctionnera avec le Nest Hub, vous pouvez donc simplement utiliser la voix pour voir ce qui se passe à votre porte.

Vous pourrez toujours souscrire à des abonnements Nest Aware pour la Nest Doorbell, ce qui vous permettra denregistrer les événements pendant 30 jours dans le cloud.

La nouvelle Nest Doorbell permettra à beaucoup plus de personnes de choisir facilement un appareil Google pour la porte dentrée, en profitant des avantages que Ring et Arlo offrent depuis un certain temps.

La nouvelle Nest Doorbell coûtera 179,99 £ au Royaume-Uni et sera mise en vente le 24 août. Il sera également disponible aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux pays européens le même jour.