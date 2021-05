Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à Google Assistant avant la fête des mères aux États-Unis ce dimanche.

La fonctionnalité de diffusion a été étendue, de sorte que vous pouvez envoyer un message à tous les membres de votre groupe familial, quel que soit leur appareil, à condition quil exécute l Assistant Google , bien sûr.

Cela inclut les téléphones mobiles ainsi que les appareils à écran intelligent, tels que le dernier Nest Hub .

Les destinataires peuvent également répondre automatiquement, en appuyant sur le bouton de réponse ou simplement en utilisant sa voix.

De nouveaux rappels saisonniers Family Bell sont disponibles, avec des langues supplémentaires qui seront bientôt prises en charge: français, japonais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, allemand, hindi et coréen.

De plus, de nouvelles histoires et de nouveaux jeux sont ajoutés pour permettre à toute la famille dinteragir ou de jouer sur les appareils Assistant ou les téléphones et tablettes Android.

Un partenariat avec Pottermore Publishing de JK Rowling aboutit à des nouvelles de Quidditch, avec dautres contes du monde sorcier à venir plus tard dans lannée.

Il y aura également de nouveaux jeux-questionnaires à jouer, dont un basé sur le populaire Are You Smarter than a 5th Grader? jeu télévisé. Et Google a révélé quun certain nombre doeufs de Pâques de la fête des mères sont cachés dans lexpérience. Cela vous suggère dessayer de régler une minuterie, par exemple.

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées sur vos appareils à partir daujourdhui.

Écrit par Rik Henderson.