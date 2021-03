Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouvel appareil Google est apparu dans une liste avec la FCC avec la description dun `` appareil de streaming sans fil , une indication que la société prépare le produit mystère pour le lancement.

En règle générale, lorsque les appareils à venir passent par la FCC, il est clair dans quelle catégorie ils appartiennent. Ce nest pas le cas ici, bien que la description se limite à une nouvelle Nest Cam - peut-être une version mise à jour de lIQ Indoor ou de lIQ Outdoor - ou peut-être même à un nouvel appareil.

La description du `` périphérique de streaming sans fil nest pas quelque chose que Google a précédemment donné à un appareil, le dépôt comportant également le code `` G3AL9 et un identifiant FCC à larrière qui suggère quaucun écran nest présent.

La connectivité Wi-Fi, Bluetooth Low Energy et une batterie Li-polymère rechargeable 3,65 Vdc ou 5 V à partir dun adaptateur AC / DC sont également notées, bien que cela nous en dise très peu. La plupart des appareils photo sont naturellement dotés de capacités Wi-Fi et Bluetooth, mais les batteries se mélangent souvent entre lalimentation secteur et les solutions rechargeables.

En théorie, suivre ces descriptions pourrait également alimenter la spéculation selon laquelle Google prépare, par exemple, un haut-parleur sans fil et non une caméra.

Cependant, la raison pour laquelle les modèles de Nest Cam mis à jour sont plus viables est quon nous a déjà promis de nouvelles caméras de sécurité Google pour 2021 .

Ajoutez cela au fait que nous avons déjà vu la sortie du Google Nest Hub , et que les appareils Nest Cam sont en retard pour une mise à jour et ont fait face à des problèmes de stock plus tôt cette année, et tous les signes semblent pointer dans une direction.

La confidentialité FCC pour la liste G3AL9 prend fin le 24 septembre 2021, ce qui suggère que nous pouvons nous attendre à un lancement complet du mystère appareil Google avant cette date. Ce nest qualors que nous verrons à quel point Google parvient à cacher lidentité de son dernier gadget.

Écrit par Conor Allison.