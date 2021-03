Enfin, Google nous a donné un suivi du sommeil avec lequel je veux vraiment dormir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2019, jai fait remarquer que la convergence naidait pas lindustrie du suivi du sommeil . Javais passé la semaine à dormir dans la Garmin Fenix 6 pour tester la fonction Body Battery - que japprécie beaucoup - mais jai trouvé que dormir dans une grosse montre en plein air était un peu trop dérangeant.

Jai demandé un capteur de sommeil dédié, quelque chose à porter comme un bracelet confortable, plutôt quune montre daventure antichoc.

Il semble que javais eu tort dappeler à la divergence pour apporter une solution technologique - mais je navais aucune idée que la réponse convergente que je recherchais proviendrait de Google.

Je dors avec le Google Nest Hub. Là, je lai dit.

Google utilise une approche différente du suivi du sommeil, en utilisant le radar de sa puce Soli intégré dans le nouveau Nest Hub . En collectant les données du capteur de lumière, des microphones et du radar, le Nest Hub peut détecter efficacement quand vous vous couchez, quand vous vous levez et comment vous dormez entre ces deux événements.

Il peut surveiller la température de la pièce, les niveaux de lumière, si vous ronflez ou toussez toute la nuit - et vous surprendre à vous réveiller car vous devez aller aux toilettes.

Lorsque vous vous réveillez, tout est mappé sur lécran et synchronisé avec Google Fit afin que vous puissiez analyser votre sommeil. Cela semble assez précis aussi, car je jette un coup dœil à lhorloge lorsque je minstalle pour dormir et que je trouve que ces horaires correspondent.

Il sait aussi quand je passe une nuit vraiment agitée, me donnant les données à verser le matin pour vérifier que, oui, jai mal dormi.

Le système garantit la confidentialité - il ny a pas de caméra pour vous espionner et le microphone ne partage pas un enregistrement, juste un horodatage dun événement de toux ou de ronflement - et le traitement est effectué localement plutôt que dans le cloud. Les données sont synchronisées avec Google Fit, si vous le souhaitez, mais ce nest pas comme si vous aviez une vidéo de vous au lit.

En effet, Google a mis un point dhonneur à ne pas inclure de caméra pour éviter ce soupçon.

Problème résolu! Je peux me coucher comme dhabitude, dormir - ou ne pas dormir, selon le cas - comme dhabitude, et je nai rien à porter, à mettre quoi que ce soit sous mon matelas ou à faire quoi que ce soit. Cela arrive juste.

Mais cela me ramène à un point que jai soulevé plus tôt. Je sais que je dors mal. Je sais que quand je ne dors pas bien et que les données extraites de tout contexte pertinent ne veulent rien dire.

Lavantage offert par Garmin avec Body Battery est que vos données de sommeil sont définies dans le contexte de vos données dactivité. Il vous donne une batterie virtuelle pour votre corps que vous devez recharger la nuit. Il vous dit de prendre les choses au calme car vous ne récupérez pas correctement.

Google vous dit essentiellement ce que vous savez déjà, bien quil commence, certes, à vous donner des commentaires une fois que les habitudes de sommeil ont été établies.

Le Google Nest Hub justifie sa position dappareil de chevet: il a lair bien, ça sonne bien et il est hautement connecté, offrant une gamme complète de services alimentés par Google Assistant. Mais cette nouvelle mine de données sur le sommeil doit désormais aller plus loin.

La réponse pourrait résider dans une connexion avec Fitbit appartenant à Google . Google a déjà dit quil allait examiner comment ces deux systèmes peuvent fonctionner ensemble, mais rien na été dit sur ce que le résultat pourrait réellement être.

La meilleure solution pour moi serait le Nest Hub de suivre le sommeil et de le signaler dans lapplication Fitbit, dans le contexte de lactivité. Ensuite, comme avec la solution de Garmin, je peux décider quand sauter une séance dexercice planifiée parce que je nai pas dormi correctement, en adoptant une approche du corps entier, plutôt que des données hors contexte.

