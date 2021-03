Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le lancement du nouveau Google Nest Hub , la société fait un geste audacieux et calculé pour une place sur votre table de chevet.

Au lieu de viser uniquement à compléter votre journée avec la lecture Spotify et les rapports météorologiques comme auparavant, le nouveau Nest Hub fera office de suivi du sommeil de bonne foi et vous aidera à gérer votre repos nocturne.

À première vue, cela soulève les sourcils - les moniteurs de sommeil de chevet sont loin dêtre typiques dans lespace de suivi, après tout. Cependant, cette technologie est quelque chose qui a été exécuté de manière très efficace auparavant, bien que par de plus petites entreprises.

Au lieu de tirer parti des capteurs de mouvement et de fréquence cardiaque comme une montre intelligente, un tracker de fitness ou un tracker de tapis, les équivalents de chevet sont des acteurs de fond. La détection du sommeil de Nest Hub - comme lappelle Google - tirera parti de la technologie radar à faible consommation dénergie de Google Soli pour analyser le sommeil de la personne la plus proche de lécran.

Il est capable denregistrer les mouvements et la respiration, les troubles du sommeil comme la toux et le ronflement, ainsi que les changements de lumière et de température - le tout sans caméra intrusive ou données qui quittent jamais lappareil et, surtout, sans que vous ayez à porter quelque chose toute la nuit.

La discrétion est la grosse vente avec la surveillance au chevet du patient, et cest un pari sur lequel Google est sage.

La durée de vie de la batterie du portable moyen sest peut-être considérablement améliorée au cours des dernières années, mais cest encore loin dêtre une méthode élégante. Les tapis de suivi sont bien sûr moins intrusifs, mais la précision de la technologie peut également varier considérablement en fonction de votre matelas, que vous partagiez un lit ou si vous vous rouliez simplement beaucoup pendant la nuit.

Cest pourquoi il est grand temps quune entreprise comme Google lance les dés sur la technologie de chevet.

Des startups comme SleepScore et ResMed ont déjà montré que cette technologie peut fonctionner, en fournissant des rapports de sommeil précis basés sur les mêmes métriques que le Nest Hub de Google suivra. Comme pour tout nouveau domaine, cependant, le suivi au chevet a besoin de dynamisme et de concurrence pour se développer.

Chez Google, le concept de surveillance du sommeil au chevet a peut-être le compagnon de lit parfait.

La société nest peut-être pas réputée pour exploiter tout le potentiel des sociétés acquises, mais lindication que Fitbit aidera Sleep Sensing à lavenir en fait un espace encore plus intrigant à regarder.

Malheureusement, il ny a pas encore de détails sur la manière dont Google intégrera les données collectées par les appareils portables de Fitbit. Compte tenu de la position de longue date de Fitbit en tant que meilleur chien du suivi du sommeil portable, il nest pas difficile denvisager comment Google pourrait rapidement simposer sur le marché du suivi du sommeil.

Si le Nest Hub finit par être un moniteur convaincant et précis que les utilisateurs peuvent placer en arrière-plan, et quil existe toujours la possibilité dintégrer une technologie qui accède à différentes fonctionnalités, telles que la surveillance cardiaque, cest un système aussi complet que jamais. vu.

Ainsi, bien que le concept puisse sembler un pari au premier abord, le dernier Nest Hub est en fait lappareil idéal pour aider Google à devenir la référence en matière de suivi du sommeil.

Cest aussi une belle progression pour le Nest Hub lui-même. Au fur et à mesure de son cycle de vie, la place de loriginal dans la maison intelligente est devenue plus difficile à comprendre. Le Nest Hub Max plus grand était le meilleur ajustement pour les cuisines et les couloirs, tandis quun appareil comme la Lenovo Smart Clock était une option naturelle pour les chambres.

Maintenant, cest las de Google dans le domaine du suivi du sommeil. Avec Fitbit à ses côtés également, nous ne parierions pas contre lui.

